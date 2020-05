Il Segreto di Mauricio, ultima puntata: le parole dell’attore Mario Zorrilla

Anticipazioni Il Segreto finale, cosa nasconde Mauricio?

Antena 3, con la fine de El Secreto de Puente Viejo, ha deciso di intervistare i protagonisti della telenovela e, fra questi, colui che è stato presente in tutte le stagioni (anche se ha rischiato più volte di morire): Mauricio Godoy, interpretato da Mario Zorrilla. A tutti gli attori è stato chiesto qual è il segreto più grande del proprio personaggio: ognuno, ovviamente, ha dato la propria risposta e non sempre è quella che ci si sarebbe aspettati di ascoltare. Quello di Mauricio riguarda la sua personalità, un traguardo che gli ha permesso di crescere e di non essere eternamente subordinato a Francisca Montenegro.

Mario Zorrilla svela il segreto di Mauricio: scoperta poco soddisfacente?

Abbiamo scoperto cos’è successo a Maria e Gonzalo nell’ultima puntata, e ora sappiamo qualcosa in più su Mauricio. L’attore che lo interpreta ha detto durante un’intervista ad Antena 3: “Il segreto di Mauricio è che riesce a entrare in simbiosi con tutti. Anche Mario Zorrilla, cioè io, sono riuscito a entrare in simbiosi con lui. Un altro segreto è che riesce a raggiungere l’autocoscienza”. Forse non è il mistero che i telespettatori si sarebbero aspettati: sicuramente si sarebbero immaginati qualcosa di più oscuro e invece Mario Zorrilla ha sorpreso così!

Le ultime parole di Mario Zorrilla su Mauricio de Il Segreto

L’attore ha ringraziato chi gli ha dato l’opportunità di prendere parte alla telenovela iberica, giunta – ed è ancora difficile da credere – al suo ultimo episodio (avete letto cos’è accaduto davvero a Pepa?): “Io ho avuto la fortuna e l’onore di avere questo personaggio”. Cos’altro scopriremo nei prossimi giorni?