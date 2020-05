Il Segreto Emilia e Alfonso: che fine fanno? Addii, dediche speciali 9 anni

Che fine fanno Emilia e Alfonso? Anticipazioni Il Segreto ultima puntata

Alfonso ed Emilia de Il Segreto resteranno sempre nel cuore dei telespettatori. Nelle ultime puntate, Emilia Ulloa è ritornata a Puente Viejo per svariate ragioni (una si è rivelata davvero drammatica!) ed è stata costretta a morire proprio in quel paesino dove ha passato la maggior parte della sua vita… Emilia ha combattuto molto per essere felice assieme al suo Alfonso ma, col finale, Il Segreto non si è smentito: nessun lieto fine, solo una grande esplosione che ha spazzato via la cittadina e, con essa, tutti i suoi abitanti. Emilia compresa.

I segreti di Emilia Ulloa: il suo ritorno a Puente Viejo sconvolge tutti

Emilia è ritornata a Puente Viejo per assicurarsi che suo padre Raimundo stesse bene: l'uomo ha rischiato di perdere la vita a causa di Donna Eulalia, che ha voluto dare una lezione a Francisca Montenegro. Emilia, inoltre, ha voluto chiarire quello che era successo tra Matias e Marcela, spingendo il figlio ad assumersi le proprie responsabilità di marito e di genitore. Ma quello che ha sconvolto tutti è stata la confessione della sua malattia mortale!

Emilia e Pepa, amiche sfortunate – Emilia e Alfonso, fine della loro storia dopo 9 anni

Lei, grande amica di Pepa Aguirre, è giunta a Punete Viejo per passare gli ultimi giorni della sua vita assieme alle persone alle quali ha sempre voluto bene. Un'ultima puntata de Il Segreto tragica, che ha commosso gli attori di Emilia e Alfonso, rispettivamente Sandra Cervera e Fernando Coronado.

I messaggi di Fernando Coronado e Sandra Cervera su Instagram

Su Instagram, Sandra ha scritto questo messaggio: “Tante grazie. Tutto durerà per sempre. Un grazie infinito a quel pubblico che mi ha fatto sentire così tanto amata e per tutta la ‘familia canalla” che eravamo e siamo tutt’ora. Vi amo. Grazie per tutto”; le parole di Coronado: “Ciao, Puente Viejo! Sono orgoglioso per aver appartenuto a questa famiglia da così molti anni, una famiglia che porterò sempre dentro al mio cuore, che è diventata parte importante della mia vita. Grazie infinite. Vi amo”. Tra quei personaggi che si sarebbero salvati, Gonzalo e Maria coi loro figli.