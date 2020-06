Il Segreto di Francisca Montenegro: è malata e non lascerà La Habana?

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Francisca è malata?

Qual è Il Segreto di Francisca Montenegro? Stagione dopo stagione, la nobildonna ha sempre qualcosa di nuovo da nascondere, da tenere lontano da personaggi scomodi che potrebbero utilizzarlo contro di lei. Ha imparato, col tempo, a oscurare parti scabrose della sua vita e omicidi che sono invece ricaduti su altri cittadini di Puente Viejo. Continuerà a farlo… e sarà sempre più brava! Qualcuno spera che possa diventare buona, che grazie all’influenza di Raimundo Ulloa riesca a liberarsi di quella parte di sé malvagia, senza scrupoli, sempre pronta a seminare morte e distruzione, e invece nemmeno il marito riuscirà a tener a freno la sua cattiveria nefasta. La Montenegro, però, è un essere umano, e come tutti ha affrontato e affronterà momenti difficili: uno dei più bui sarà sicuramente quello vissuto all’interno de La Habana, la tenuta dei Los Vivos. Comincerà a credere che sia gravemente malata: questa sua scoperta – che però non ha alcun riscontro con la realtà – la farà diventare più irascibile e impaziente… tenterà di fuggire da La Habana per incontrare il suo amato, per poter passare gli ultimi giorni di vita con lui! Ma cosa succederà davvero? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci permettono di fare chiarezza.

Malattia Francisca Montenegro: cosa le sta succedendo?

Con gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, abbiamo scoperto che Francisca Montenegro comincerà ad accusare delle insopportabili fitte alla testa. Penserà che sia semplicemente stressata, che non le faccia bene passare tutte le giornate al chiuso, all’interno della tenuta. Ma la preoccupazione aumenterà quando queste fitte si trasformeranno in mal di testa che non le permetteranno nemmeno di rimanere in piedi! Vorrà parlarne direttamente a Isabel – la cugina di Salvador Castro – di questo suo malessere, ma la nobildonna non si troverà a Puente Viejo perché riceverà un invito inaspettato da un uomo misterioso. I mal di testa diventeranno sempre più intensi, tanto che la Montenegro sarà impossibilitata a muoversi; un giorno si alzerà, ma le verranno meno le forze e cadrà rovinosamente al suolo! Per fortuna non si romperà nulla, ma questo sua condizione di salute preoccuperà non solo lei, ma anche Isabel e i suoi figli.

Il Segreto trama italiana giugno: Isabel sta mentendo a Francisca

Cos’ha davvero Francica Montenegro? Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, abbiamo scoperto che Isabel la drogherà: pur di evitare che possa tentare la fuga, utilizzerà delle erbe provenienti dalla Francia che le annebbieranno il cervello sempre di più. Questo farà credere alla Montenegro di essere vicina alla morte, ma non sarà così. Isabel sarà disposta a raccontarle tutta la verità? Intanto i telespettatori italiani dovranno porsi un’altra domanda: che segreto nasconde Emilia Ulloa?