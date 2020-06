Anticipazioni Il Segreto, Isabel abbandona Puente Viejo: il motivo

Isabel lascia Il Segreto, anticipazioni: perché fa questa scelta e cosa nasconde?

Isabel de Los Visos lascerà Puente Viejo. Lei che ha sempre cercato di mantenere il controllo sugli affari – soprattutto loschi – del paesino, deciderà di fare armi e bagli per partire verso una zona misteriosa. Non vorrà farne parola con nessuno: il suo segreto deve rimanere tale. Se dovesse saltare fuori quello che veramente è intenzionata a fare, perderebbe di credibilità davanti agli occhi di chi lavora per lei: questo è ciò che crede; in verità, se dovesse dimostrare quello che vorrà fare, si rivelerebbe semplicemente più umana. I suoi figli hanno cominciato a dubitare della sua bontà dopo quello che è accaduto con gli operai di Puente Viejo, capeggiati da Matias (in lui vive lo stesso spirito rivoluzionario di suo nonno Raimundo Ulloa).

Il Segreto anticipazioni: fuga d’amore di Inigo e Isabel

Abbiamo scoperto in cosa consiste la drammatica confessione di Emilia, oggi invece parleremo delle anticipazioni de Il Segreto su Isabel e Inigo. Cosa c’entra quest’ultimo? Il caposquadra riuscirà a conquistare il cuore della nobildonna e, infatti, quando lui le telefonerà parlandole di un romantico viaggio che ha organizzato per loro, lei accetterà senza penarci due volte! Abbandonerà momentaneamente Puente Viejo proprio per questa “fuga d’amore” con Inigo, che ha largamente dimostrarle quanto ci tenga a lei. Adolfo e Tomas non hanno mai visto la loro madre così raggiante: abbassata la cornetta, sembrerà un’altra persona, avrà gli stessi occhi di un’innamorata. Ed è veramente così. Peccato che preferisca nascondere tutto per non diffondere pettegolezzi in paese (Dolores è sempre in prima linea!).

Francisca Montenegro incontra Raimundo Ulloa? Approfitta dell’assenza di Isabel…

Inigo Maqueda si assicurerà due biglietti per un delizioso spettacolo teatrale, affitterà una camera d’albergo e prenoterà due posti in un ristorante per avere con Isabel una cena romantica. Tutto questo scioglierà il cuore della matrona, che però preferirà mettere le cose in chiaro: non saranno mai e poi mai una coppia, non potrà “compromettersi” fino a quel punto; parole, queste, che feriranno Inigo… ma in lui vive la speranza di poter passare un futuro felice insieme. Nel frattempo Francisca Montenegro, approfittando dell’assenza di Isabel, cercherà di lasciare la tenuta: farà andare su tutte le furie Antonita, tanto che quest’ultima deciderà di allontanarsi da lei… grave errore, visto che la nobildonna ne approfitterà per scappare! Riuscirà a ricongiungersi al suo Raimundo?

Spoiler futuri Il Segreto, Francisca non abbandona Raimundo

Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Francisca Montenegro riuscirà a incontrare suo marito in un momento particolare: quando Donna Eulalia attenterà alla sua vita! Dopo aver passato un periodo in prigione, dove verrà brutalmente torturato, dovrà affrontare uno dei momenti più duri della sua vita. La Montenegro gli starà sempre vicino.