Il Segreto anticipazioni dall’8 al 13 giugno 2020: tragedia in miniera

Puntate Il Segreto dall’8 al 13 giugno 2020, anticipazioni settimanali: la tragedia della miniera, Isabel trema

Una tragedia si consumerà all’interno della miniera di Puente Viejo; tragedia evitabile. Tomas e Adolfo chiederanno a sua madre Isabel di comprare quelle travi necessarie per lo scavo, ma la nobildonna si rifiuterà e si infurierà, dicendo che i suoi operai hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. E invece non sarà così: si verificherà un disastroso crollo durante i lavori, che porterà per sempre via Cosme. Morirà, non ci sarà più nulla da fare. La furia di Damian si abbatterà su Isabel che, a conoscenza di quello che è accaduto alla miniera, deciderà di presentarsi sul luogo della tragedia: questo verrà visto dagli operai come un atto di sfida. Non solo: Isabel sarà anche presente al funerale di Cosme e questo darà il via alla rivolta dei minatori!

Anticipazioni Il Segreto dall’8 al 13 giugno: Isabel droga Francisca

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, si farà sempre più accesso il desiderio di Francisca Montenegro di lasciare la tenuta; Isabel, sempre ben attenta a ciò che le succede attorno, deciderà di utilizzare delle erbe provenienti dalla Francia per farla cadere in uno stato di confusione ogni volta che cercherà di andare oltre la porta d’ingresso. Sappiamo che la Montenegro cercherà di abbandonare la sua nuova prigione, dopo che Isabel lascerà Puente Viejo per un motivo molto particolare. La Habana sarà anche la tomba della Montenegro? Quest’ultima avrà continui mal di testa che non le permetteranno nemmeno di restare in piedi per alcuni minuti. Isabel la manipolerà fino a quando potrà.

Il Segreto spoiler, la grande decisione di Matias: Marcela o Alicia?

Mentre Hipolito farà il suo ritorno a Puente Viejo, Ignacio permetterà ad Adolfo di corteggiare sua figlia Rosa: una bella notizia, certo, ma il ragazzo dovrà seguire attentamente delle rigide regole, altrimenti potrà dire pure addio alla sua amata. Nuovi sviluppi sulla storia di Matias e Marcela. Ritroveranno la serenità sciupata a seguito dell’incarcerazione del ragazzo? Dopo tira-e-molla, tradimenti e grandi mancanze di fiducia, Matias si impegnerà a onorare sua moglie, a rispettarla, a chiudere quindi per sempre con Alicia. Quest’ultima capirà la situazione e deciderà di dire addio a Matias. Ma fino a quando durerà la loro lontananza? Attraverso le anticipazioni future de Il Segreto, possiamo dirvi che la passione tra i due giovani sarà dura a morire…

Francisca e Raimundo, anticipazioni Il Segreto: si incontreranno e cosa succederà al padre di Emilia?

Che fine ha fatto Raimundo Ulloa? Non dimenticherà Francisca. Non lo farà mai. Capirà che le è successo qualcosa di strano, visto che non si presenterà al loro appuntamento. Nella nuova trama de Il Segreto, Raimundo dovrà avere a che fare con personaggi che attenteranno alla sua vita e che lo faranno precipitare in uno stato di salute davvero precario.