Il Segreto, Maria Bouzas: “Addio Francisca, difficile guardare avanti”

Donna Francisca de Il Segreto: Maria Bouzas parla della chiusura della soap spagnola

Donna Francisca de Il Segreto, interpretata da Maria Bouzas, tra qualche tempo non entrerà più nelle case dei telespettatori. Sarà difficile per il pubblico dare il proprio addio a un personaggio che è apparso sul piccolo schermo per ben nove anni. Ma salutare la dark lady di Puente Viejo non sarà un compito faticoso solo per i fan, ma la stessa Maria Bouzas dovrà farsene una ragione. Francisca Montenegro non farà più parte della sua vita, anche se resteranno per sempre dentro al suo cuore gli anni trascorsi a interpretarla. Ora per l’attrice è arrivato il momento di pensare al futuro. Lei stessa, dopo nove anni passati a vestire i panni della famosa dark lady, ammette di essere pronta a cambiare completamente la sua vita. In particolare, Maria rivela al settimanale Nuovo Tv di voler dare un taglio ai drammi della Montenegro. Ebbene pare che prossimamente avremo la possibilità di vedere l’attrice interpretare ruoli meno severi e più divertenti.

Spoiler Il Segreto, trama spagnola: mentre Francisca lotta per Raimundo, Maria Bouzas pensa al futuro

Prima che la situazione legata all’emergenza del Coronavirus sconvolgesse tutto il mondo, l’interprete di Donna Francisca ha ricevuto delle offerte per due film. Al momento, nulla è certo sul futuro della sua carriera. Ma oggi lei racconta: “Muoio dalla voglia di tornare a fare teatro, magari una commedia. Voglio dare un taglio agli sguardi severi e ai drammi di Donna Francisca. Il mio lato comico vuole il suo spazio.” Non solo, l’attrice non può non pensare a ciò che accadrà dopo che Il Segreto chiuderà per sempre: “Certo è difficile guardare avanti senza avere chiaro ciò che il futuro ti riserva”. In una passata intervista, l’attrice aveva già mostrato la sua amarezza nel vedere la soap prendere la difficile decisione di mettere la parola fine alla trama legata a Puente Viejo. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Donna Francisca si ritrova a vivere un momento davvero difficile, in quanto Raimundo finisce in coma!

Donna Francisca, Maria Bouzas torna a parlare della chiusura della soap: “È arrivato il momento dell’addio”

Le anticipazioni della nuova stagione de Il Segreto vedono Donna Francisca tornare a Puente Viejo, senza però farsi notare da nessuno. Vedremo la Montenegro rifugiarsi nella casa della Marchesa Isabel. Nel frattempo, Maria Bouzas commenta l’imminente arrivo del grande finale: “Il ruolo di Donna Francisca mi ha dato la sicurezza economica. Ma, come sempre accade nella vita, è arrivato il momento dell’addio“.