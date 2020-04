Il Segreto anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio 2020: ritorno di Francisca

By

Donna Francisca ritorna a Il Segreto, per quale motivo? Anticipazioni settimanali fine aprile – inizio maggio

Le anticipazioni de Il Segreto dal 27 aprile al 2 maggio ci fanno sapere che Francisca Montenegro ritornerà a Puente Viejo. Senza però farne parola con nessuno. L’unica che saprà del suo arrivo è Isabel, che deciderà di ospitarla a La Habana: attraverso un loro dialogo, salterà fuori che la marchesa è la cugina di Salvador Castro. Perché la Montenegro ha fatto ritorno al paesino? Per un motivo ben preciso: appropriarsi nuovamente di quello che ha perduto a seguito dell’incendio provocato da Fernando Mesia.

Spoiler Il Segreto: Matias trascura Marcela per preparare lo sciopero

Che fine ha fatto Raimundo Ulloa, invece? Francisca Montenegro non ne parlerà con nessuno, nemmeno con la marchesa Isabel. Quest’ultima dovrà cercare di evitare lo sciopero dei minatori, che proclameranno come leader Matias, che trascurerà così Marcela, la quale si allontanerà sempre di più da lui: le anticipazioni settimanali de Il Segreto ci fanno sapere che la ragazza si avvicinerà invece a Tomas, che saprà ricoprirla di attenzioni.

Rosa e Adolfo de Il Segreto, la relazione salta?

Cosa farà Isabel? Non avrà la benché minima intenzione di assecondare il volere dei minatori e si potrebbe scatenare una vera e propria guerriglia: Matias riuscirà a incitare sempre di più i lavoratori e la marchesa dovrà prendere quanto prima delle misure. Nelle puntate de Il Segreto dal 27 aprile al 2 maggio 2020, Manuela verrà a conoscenza del rapporto tra Adolfo e Rosa: dirà a entrambi che, se non dovessero decidere di non vedersi più, riferirà tutto quello che ha visto a Ignacio.