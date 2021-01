Il Segreto, chi è l’uomo che la Marchesa nasconde e cosa c’entra Ignacio

Le anticipazioni annunciano l’arrivo a La Habana di J.Pierre, l’amante di Isabel; il nuovo arrivato, però, non svela il vero motivo per cui è giunto a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che arriva a Puente Viejo un uomo misterioso che si nasconde a La Habana. La Marchesa rimane senza parole quando si ritrova di fronte a J.Pierre! Di chi si tratta? È il grande amore di Isabel, la quale però non sa il reale motivo per cui è giunto nel paesino spagnolo. L’uomo racconta alla De Los Visos che deve nascondersi per un po’ di tempo, ma le chiede di non fare ulteriori domande. J.Pierre arriva dalla Francia e non spiega il vero motivo per cui è giunto a Puente Viejo. Non solo, vorrebbe che Isabel non parlasse con nessuno del suo arrivo, in particolare con Don Ignacio. A questo punto, la Marchesa decide di farlo nascondere nel padiglione dove ha ospitato Donna Francisca e ordina ad Antolina di seguirlo con discrezione. Infatti, anche questa volta, i suoi figli devono restare ignari di quanto sta accadendo.

Ma Adolfo e Tomas si rendono subito conto che Isabel è cambiata, poiché dimostra di essere molto più allegra e spensierata. Il primo approfitta della situazione per informare il fratello e la madre della gravidanza di Marta. Tomas, però, gli consiglia di concentrarsi solo su sua moglie Rosa. Intanto, Inigo si accorge che la Marchesa sta nuovamente nascondendo qualcosa di importante. Ed ecco che il capomastro scopre che nel padiglione c’è un uomo. Non può dimenticare i momenti di passione vissuti con Isabel e ora si ritrova a chiederle chi è il nuovo arrivato. La donna non dà troppe spiegazioni a Maqueda, proprio come quando partì per quel misterioso viaggio. La Marchesa, in quella occasione, si ritrovò proprio con J.Pierre.

A questo punto, è costretta a rivelare al suo amante che Inigo sa della sua presenza. Il nuovo arrivato percepisce che c’è un rapporto speciale tra Isabel e Maqueda. Quest’ultimo decide poi di intervenire e di chiedere a J.Pierre chi è e perché è giunto a La Habana. Il francese chiede al capomastro di bere qualcosa insieme e con furbizia raggiunge il suo obbiettivo. Entrambi confessano di provare un sentimento profondo nei confronti della Marchesa. Ma mentre Inigo non è ricambiato, J.Pierre sa che Isabel lo ama. Tomas, messo al corrente da Inigo sulla presenza di un nuovo ospite nel padiglione, decide di parlarne con Adolfo e la loro madre ascolta di nascosto la conversazione.

Cosa fa a questo punto la Marchesa? E perché J.Pierre si sta nascondendo? Il tutto è collegato a ciò che accadde diversi anni fa, quando ancora il signor De Los Visos era ancora vivo. Proprio a causa degli eventi del passato Isabel e Don Ignacio si odiano. Tutti e tre condividono un segreto, ma la Marchesa presto si ritrova di fronte alla verità su J.Pierre e le carte in tavola cambiano inevitabilmente! Infatti, Isabel ha sempre visto la realtà in modo distorto a causa dell’influenza del suo amante! In verità, J.Pierre vuole solo impossessarsi delle ricchezze della Marchesa!