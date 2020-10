Il Segreto, perché Don Ignacio e Isabel si odiano: c’entra un omicidio

Perché Don Ignacio e la Marchesa Isabel si odiano? Le anticipazioni de Il Segreto svelano il motivo per cui è nato questo profondo astio tra loro. I due sono sempre in lotta tra loro, tra trabocchetti e strategie. Ma nessuno sa che dietro questo odio c’è un omicidio, avvenuto anni prima a Puente Viejo. Nel corso delle prossime puntate, Manuela indaga su quanto accaduto in passato, i telespettatori però scopriranno la verità solo tra qualche mese. Diversi anni fa, il rapporto tra Ignacio e Isabel era pacifico. Quando il Solozabal arrivò a Puente Viejo, restò affascinato dalla Marchesa. Scelse, però, di non confessarle mai i suoi sentimenti. Il padre di Marta e Rosa ebbe già una relazione extraconiugale con la vera madre di Pablo. Dunque, pensò bene di non tradire nuovamente sua moglie, la quale si trovava già ricoverata in un sanatorio mentale. Inoltre, Isabel era anche sposata con il Marchese De Los Visos. Tra loro c’era una grande amicizia, almeno fino all’arrivo di Jean Pierre a Puente Viejo. Don Ignacio sapeva che il francese era un criminale. Non solo, capì che il nuovo arrivato aveva solo un obbiettivo: prendere i soldi di Isabel.

Il piano di Jean Pierre era quello di eliminare prima il Marchese e poi Isabel, con lo scopo di tenersi tutta la loro fortuna. Don Ignacio comprese, sin da subito, quali erano i progetti del francese, al contrario della Marchesa. Una notte, Isabel venne aggredita dal marito, che era ubriaco. Jean Pierre approfittò della situazione per uccidere il De Los Visos. Don Ignacio scoprì tutto e decise di denunciarlo. Ma il Solozabal fu costretto a fare i conti con la realtà: non aveva le prove per incastrarlo. Non solo, il francese si dichiarò pronto a coinvolgere anche Isabel in un’eventuale condanna. Pertanto, Ignacio non ebbe la possibilità di vendicare l’omicidio del Marchese. A questo punto, decise di fare una proposta a Jean Pierre: era disposto a non denunciare, ma lui in cambio avrebbe dovuto lasciare Puente Viejo e non tornare più.

Jean Pierre accettò la proposta, ma prima di dire addio a Puente Viejo ingannò ancora la Marchesa, facendole credere che Ignacio stava minacciando entrambi con delle false prove. Convinta che il Solozabal volesse farli finire in prigione tradendola, Isabel iniziò a provare un profondo rancore. Ignacio cercò di far capire alla Marchesa la verità, confessando che il suo unico scopo era quello di proteggerla. Dopo di che, il Solozabal si rassegnò al fatto che Isabel l’avrebbe odiato per sempre. Il pubblico italiano farà la conoscenza di Jean Pierre nelle prossime puntate! Ebbene il francese è l’amante con cui la Marchesa ha recentemente condiviso un viaggio d’amore.