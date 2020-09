Il Segreto anticipazioni, Marchesa Isabel: chi è il suo misterioso amante

Le nuove puntate de Il Segreto sono tornate in onda ormai da ormai due settimane e i colpi di scena stanno continuando ad appassionare il pubblico italiano. In particolare, i telespettatori si stanno attualmente chiedendo: chi c’è dietro il sorriso innamorato della Marchesa Isabel? Ogni volta che la madre di Tomas riceve una chiamata da questo misterioso corteggiatore è impossibile non notare gli occhi da innamorata. Proprio con quest’uomo, nelle prossime puntate in onda in Italia, trascorre un viaggio d’amore. La Marchesa ha scelto di dare a se stessa la possibilità di vivere dei momenti speciali insieme al suo amante, tenendo la relazione segreta. Ma chi è il misterioso corteggiatore di Isabel? Le anticipazioni spagnole rivelano che si tratta di Jeanne Pierre, il grande amore della Marchesa. Quest’ultima appare davvero innamorata del suo amante, ma di chi si tratta? È un uomo francese di gran cultura e classe. La relazione tra i due appare sin da subito ricca di misteri e segreti, che piano piano il pubblico italiano scoprirà nei prossimi mesi. Intanto, i telespettatori devono sapere che faranno la conoscenza di Jeanne Pierre tra qualche tempo!

La trama de Il Segreto vede tra i protagonisti la Marchesa, la quale lascia la sua tenuta per godersi un breve viaggio con il suo misterioso amante. Si tratta di Jeanne Pierre, il quale tra qualche tempo giunge a Puente Viejo. Il loro è un grande amore, nato 20 anni fa proprio nel paesino spagnolo. La loro storia d’amore pare sia stata ostacolata da Don Ignacio, ai tempi. Intanto, le anticipazioni spagnole rivelano che la relazione tra Isabel e J. Pierre continua a restare segreta per molto tempo. L’uomo, interpretato da Virgil Mathet, arriva a Puente Viejo, ma decide di restare ancora nascosto. Stanca di nascondere questo segreto, è proprio Isabel a confessare a Tomas e Adolfo la verità sulla presenza del suo amante nella loro casa. L’arrivo di J.Pierre apre la porta a nuovi e interessanti misteri, riguardanti uno dei figli della Marchesa.

Anticipazioni Il Segreto: il viaggio romantico di Isabel e Jeanne Pierre permette a Donna Francisca di uscire allo scoperto

Le anticipazioni rivelano che Tomas inizia a credere che J.Pierre sia addirittura il vero padre di suo fratello Adolfo. Prima di arrivare a questa complicata fase della trama, è necessario assistere ad altri colpi di scena. Innanzitutto, nel corso delle prossime puntate, il pubblico vedrà Donna Francisca mettere in atto un piano per tornare in libertà, proprio quando la Marchesa è in viaggio insieme al suo amante misterioso.