Anticipazioni Il Segreto, Francisca scoperta: arriva il confronto inaspettato

Francisca viene scoperta a La Habana, nelle prossime puntate de Il Segreto. Il pubblico italiano ha visto, in questi giorni, Tomas e Adolfo molti curiosi di scoprire il motivo per cui la madre Isabel si rechi spesso in un’ala segreta della loro tenuta. La Marchesa ha più volte allontanato i figli dalla stanza in cui si trova la Montenegro. La loro ultima conversazione viene ascoltata proprio da Francisca, che inizia a temere di essere una prigioniera di Isabel. Ed ecco che pensa a un piano per poter ingannare Antonita e tornare così in libertà. Approfittando del viaggio che la Marchesa si concede con Inigo, la Montenegro mostra tutta la sua astuzia e mette in difficoltà Antonita. Donna Francisca ha intenzione di fare il suo ritorno ufficiale a Puente Viejo e ritrovare così il suo Raimundo. Mette così in atto la sua trappola: dopo essersi punta un dito con un ago, rivela ad Antonita di aver sputato sangue. La domestica è fortemente preoccupata e decide di correre da Adolfo per poter rintracciare la Marchesa. Non trovando, però, la soluzione, la ragazza cerca consiglio a Don Filiberto nel confessionale della chiesa. Proprio il prete le consiglia di consultare immediatamente un medico.

Il Segreto anticipazioni, Donna Francisca tende una trappola ad Antonito e fa in modo che Tomas e Adolfo scoprano la verità

Antonita è terrorizzata e teme che Donna Francisca possa morire a La Habana. Ma non trovando la soluzione, decide di chiamare Tomas. Ed è proprio in questa circostanza che il figlio di Isabel scopre che la Montenegro è nascosta nella sua casa! I due trovano la dark lady riversa sul divano, priva di coscienza. Di fronte a questa situazione, Tomas non perde neppure un attimo e chiede l’aiuto di un medico, il quale diagnostica uno svenimento. In questo modo, Tomas e Adolfo scoprono che la madre ha rinchiuso in una stanza Donna Francisca, come una prigioniera. I due fratelli De Los Visos ora pretendono, ovviamente, delle spiegazioni. A dargliele ci pensa proprio la Montenegro, durante un confronto davvero inaspettato!

Anticipazioni Il Segreto: arriva l’inaspettato confronto tra Francisca, Tomas e Adolfo

Donna Francisca ha un confronto con Tomas e Adolfo, mentre la Marchesa si trova in viaggio con Inigo. In particolare, la Montenegro spiega ai due fratelli sconvolti da questa situazione il loro legame di parentela. Non solo, la dark lady spiega loro qual è l’accordo che ha stretto con Isabel e si dice disposta ad aiutarli a risolvere delle complicate questioni lavorative. Dunque, Francisca è ormai pronta a riprendere il potere sul paese di Puente Viejo e inizia così a farsi strada, dopo i grandi cambiamenti avvenuti con il salto temporale.