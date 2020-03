Il Segreto cast completo nuova stagione: attori e personaggi

Nuovo cast Il Segreto: ecco cosa c’è da sapere

La nuova stagione de Il Segreto sta regalando grandi colpi di scena ai telespettatori. Abbiamo scoperto che la telenovela chiuderà definitivamente, ma prima di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata (molti pensano che assisteremo alla morte di Francisca Montenegro), bisogna sapere quali sono i personaggi del cast de Il Segreto. Alcuni sono rimasti a Puente Viejo, lottando continuamente per ritagliarsi dei momenti di felicità, mentre altri sono andati via; altri ancora porteranno con sé storie inedite. Vediamo insieme quali sono i vari personaggi e attori del cast: li troverete tutti qui di seguito.

Il cast completo de Il Segreto: attori confermati anche nella nuova stagione

Francisca Montenegro: María Bouzas;

Raimundo Ulloa: Ramón Ibarra;

Mauricio Gody: Mario Zorrilla;

Matías Castañeda: Iván Montes;

Marcela del Molino: Paula Ballesteros;

Dolores Asenjo: Maribel Rippol;

Tiburcio Comino: César Capilla;

Hipólito Mirañar: Selu Nieto;

Onésimo Mirañar: José Gabriel Campos.

Cast completo Il Segreto: personaggi e attori

Marchesa Isabel: Silva Marsó;

Ignacio Solozábal: Manuel Regueiro;

Marta Solozábal: Laura Minguell;

Rosa Solozábal: Sara Sanz;

Carolina Solozábal: Berta Castañé;

Adolfo de los Visos: Adrián Pedraja;

Tomás de los Visos: Alejandro Vergara;

Pablo Conteno Solozábal: Adrián Expósito;

Manuela Sánchez: Almudena Cid;

Íñigo Maqueda: Toni Salgado;

Antoñita” Malo: Lucia Caraballo;

Jesús Urrutia: Ángel Héctor Sánchez;

Encarnación Urrutia: Arantxa Aranguren;

Alicia Urrutia: Arantxa Aranguren;

Eugenio Huerta: Carles Sanjaime;

Don Filiberto: Andrés Suárez.

Anticipazioni Il Segreto: le ultimissime sulla trama spagnola

Francisca Montenegro – protagonista indiscussa de Il Segreto – farà ritorno a Puente Viejo dopo aver trascorso del tempo lontana per evitare di essere uccisa dai sovversivi. Ma il suo ritorno non sarà accompagnato dalla serenità: avrà un nuovo incontro con Eulalia, la quale la metterà con le spalle al muro e sarà sul punto di togliere la vita a Raimundo. Per fortuna interverrà la Marchesa, che riuscirà a fermare per sempre Eulalia. Ma Francisca e Raimundo non saranno felici e decideranno di lasciare Puente Viejo e di non farci mai più ritorno… Intanto diventerà sempre più concreta la possibilità di rivedere Fernando Mesia dopo l’incedio: cosa farà la prossima volta?