Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca e Raimundo, addio PV

Raimundo e Francisca anticipazioni: a Il Segreto la coppia pronta a dire addio (e questa volta sul serio!)

Francisca e Raimundo lasceranno per sempre Puente Viejo. Queste sono le ultime anticipazioni de Il Segreto che provengono direttamente dalla Spagna: dopo aver sofferto a lungo e dopo aver perso ogni speranza di trovare la felicità in quella cittadina, la coppia deciderà di salutare tutti per ricominciare una nuova vita. Riusciranno davvero a scoprire la serenità? Entrambi molto anziani, si metteranno in viaggio: la Marchesa de Los Vivos organizzerà tutto per la loro partenza e la Montenegro sarà emozionata per quel nuovo inizio, ma anche perché lascerà Puente Viejo, il paesino che le ha dato tante emozioni e altrettanti dolori.

Il Segreto news, Francisca e Raimundo decisi a cambiare vita

Questo significa che Raimundo e Francisca non si suicideranno più? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci avevano rivelato che la Montenegro era intenzionata a togliersi la vita assieme a suo marito ma poi, grazie all’intervento della Marchesa (personaggio-chiave della nuova trama 2020), cambierà idea e deciderà di trasferirsi in un’abitazione lontana (ma non troppo) da Puente Viejo. Tutto sarà pronto. E diventa così quasi concreta la possibilità di non vedere mai più Francisca Montengro e Raimundo Ulloa, prima ancora del gran finale de Il Segreto!

Il Segreto Coronavirus, problemi attori e registrazioni nuove puntate

Quando verrà registrata l’ultima puntata de Il Segreto? Per il momento le riprese della telenovela sono state sospese per via del Coronavirus. Abbiamo scoperto che un’attrice molto famosa, che ha interpretato uno dei personaggi più amati de Il Segreto, ha contratto il virus e adesso si trova a casa, senza poter avere alcun tipo di contatto.