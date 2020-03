Il Segreto e Una Vita, Coronavirus: stop alle riprese, le soap si fermano

Il Segreto e Una Vita, stop alle riprese a causa delle misure preventive contro il Coronavirus in Spagna

Stop alle riprese per Il Segreto e Una Vita, causato dalle misure preventive contro il Coronavirus. Quanto sta accadendo in tutto il mondo sta ormai colpendo ogni settore, non solo quello del turismo. La produzione delle serie televisive subisce un duro colpo anche in Spagna. A comunicare la sospensione delle riprese delle due soap spagnole è il sito Lasprovincias, che rivela tutte le serie che hanno subito questo arresto. Dunque, per il momento non verranno più registrate le puntate riguardanti gli abitanti di Puente Viejo e i vicini di Acacias 38. Questo potrebbe causare dei problemi nella messa in onda? Qui in Italia, ricordiamo, siamo sei mesi indietro. Pertanto, il pubblico di Canale 5 potrà comunque continuare a seguire le vicende dei suoi amati personaggi spagnoli. Infatti, i capitoli che in questi mesi andranno in onda nel nostro Paese sono stati già registrati. Per quanto riguarda la Spagna, invece, il discorso è ben diverso.

Il Segreto e Una Vita, le due soap spagnole sospendono le riprese delle nuove puntate

Nel corso delle prossime settimane, in Spagna potranno essere trasmesse le puntate che le due soap hanno già registrato. I problemi si presenteranno tra qualche tempo, quando Antena 3 e La 1 non avranno a disposizione le registrazioni rispettivamente per Il Segreto e per Una Vita. Una situazione davvero particolare per i telespettatori, che ormai da anni sono abituati a seguire con continuità le vicende legate al paese di Puente Viejo e al ricco quartiere di Acacias. Le riprese, come già potevamo immaginare, non potevano non essere sospese dal governo spagnolo, proprio per contenere il contagio. Ricordiamo che, al momento, presenta i sintomi del Coronavirus la prima attrice di entrambe le soap. Stiamo parlando di Alejandra Meco, interprete di Teresa in Una Vita e di Elsa ne Il Segreto.

Coronavirus, Il Segreto e Una Vita si fermano insieme ad altre soap spagnole

Non ci resta che attendere per capire quando il problema legato al Coronavirus sarà finalmente passato e tutto potrà tornare alla normalità. Tra le altre serie che in Spagna hanno subito uno stop nelle riprese vediamo anche Amar es para siempre e Señoras del (h)AMPA. Per quanto riguarda la trama sugli abitanti di Puente Viejo, le prossime puntate che verranno registrate saranno le ultime!