Il Segreto cambia orario, palinsesti estivi: quando va in onda e perché

Palinsesti Canale 5. Cambio d’orario per Il Segreto, puntate anticipate

Il Segreto cambia orario in vista dell’estate 2020. La fortunata telenovela spagnola non è nuova ai cambiamenti. Tante volte Mediaset ha deciso di spostarla nei propri palinsesti, soprattutto qualche anno fa, quando venivano trasmesse alcune puntate speciali in prima serata. Questa scelta era fatta per due ragioni diverse: quando erano presenti sulla rete avversaria programmi piuttosto forti ai quali sottrarre telespettatori (Il Segreto, in passato, otteneva uno share più altro rispetto a quello attuale); quando avvenivano, in certi momenti della trama, episodi a dir poco incredibili, come la morte di un protagonista. Quest’estate Il Segreto non andrà più in onda al solito orario. È stato deciso di anticiparlo dopo la fine di Uomini e Donne e l’inizio della nuova serie turca Daydreamer – Le ali del sogno (e prevediamo giù un grande successo visto che è presente nel cast l’amatissimo Can Yaman). Dov’è stato allora inserito Il Segreto all’interno dei palinsesti estivi di Canale 5?

Nuovo orario Il Segreto. Tutto cambia dopo la fine di UeD e l’inizio di Daydreamer

Da oggi fino ad agosto (non è ancora chiaro se la telenovela si prenderà una pausa) la collocazione de Il Segreto è quella delle 15.30, subito dopo Daydreamer. Una scelta, questa, che si può definire anche intelligente. Il motivo è semplice: la serie turca catturerà sicuramente l’attenzione di numerosi telespettatori, che potranno decidere di continuare a seguire Canale 5 e quindi anche Il Segreto, che non è riuscito più a far presa sul pubblico italiano come un tempo. Con la scomparsa di Pepa Aguirre (della quale abbiamo saputo qualcosa di più grazie alle anticipazioni sul finale) e con l’uscita di scena di protagonisti che avevano permesso alla telenovela di raggiungere picchi d’ascolti a dir poco soddisfacenti, i teleutenti si sono sempre più disaffezzionati. Inoltre la perdita d’interesse è dovuta anche alla scelta di far consumare una tragedia dopo l’altra, rendendo la trama della telenovela sempre più noir. Non ci sono più i finali lieti di una volta.

Il Segreto anticipazioni finale: l’ultima stagione verso la sua drammatica conclusione. Cosa succederà nelle puntate future?

Con la chiusura di Uomini e Donne (stagione particolare, considerando anche il Coronavirus) e con l’inizio di Daydreamer, Il Segreto ha avuto quindi una nuova collocazione: dal lunedì al venerdì alle 0re 15.30. La trama sta volgendo al termine. In Spagna è già andata in onda l’ultima stagione. Ha lasciato senza parole – e parecchio delusi – i telespettatori, che avrebbero sperato in un finale decisamente diverso. Un’esplosione spazzerà via Puente Viejo, lasciando in vita solo pochi personaggi. Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa non ce la faranno, ma potranno vivere per sempre insieme lontani da Puente Viejo. Una scelta, questa di Aurora Guerra, che non è piaciuta per niente ai telespettatori spagnoli. Come la prenderanno quelli italiani quando assisteranno al capitolo finale?