Finale ll Segreto, chi è sopravvissuto all’esplosione? Non tutti sono morti

Il Segreto ultima puntata, chi non è morto? Non è scomparsa tutta Puente Viejo

Puente Viejo è stata distrutta. Totalmente spazzata via. Nemmeno Francisca Montenegro, questa volta, ha potuto far qualcosa: lei che era a capo degli Arcangeli, non potrà nulla contro Don Filiberto, che si è spinto dove nessun antagonista si è mai spinto… Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci hanno fatto sapere che la stragrande maggioranza dei personaggi della telenovela iberica perderanno la propria vita a causa della terribile esplosione, ma non tutti. Qualcuno si è salvato. E non perché abbia saputo anticipare la mossa di Don Filiberto, nascondendosi in un bunker o per qualche strano caso, ma perché, nel momento della tragedia, si è trovato lontano dalla cittadina. Tra i personaggi che si sono salvati, molti che hanno reso notevolmente interessanti le varie stagioni de Il Segreto: tra questi ci sono Gonzalo e Maria, che hanno deciso di liberarsi una volta per tutte di Francisca Montenegro, dopo l’incendio appiccato da Fernando Mesia. Cominciamo quindi col raccontarvi quello che è successo a questa coppia superstite e poi vi parleremo di tutti gli altri protagonisti che sono scampati alla maledizione di Puente Viejo.

Il Segreto finale anticipazioni future: destino di Gonzalo e Maria e verità su Adolfo e Marta

Che fine hanno fatto Maria e Gonzalo? Hanno deciso di rifarsi una vita a Cuba, lontani dalle influenze malvagie di Francisca, che dovrà per forza accettare il fatto di non avere più alcun tipo di potere sulla figlioccia. Vivranno lontani da Puente Viejo con Esperanza – la loro figlia naturale – e con Beltran (nato dalla relazione di Bosco e Ines). Non sarà facile per loro, comunque, accettare quello che è accaduto a Puente Viejo per mano di Don Filiberto. Emilia Ulloa – la madre di Maria Castaneda – se ne è andata via portando con sé un grande segreto. Altra coppia sopravvissuta alla tragedia, quella formata da Marta e Adolfo, che decideranno di fare armi e bagli poco prima dell’esplosione. Per loro, vivere a Puente Viejo era diventato a dir poco difficile. Quali sono gli altri personaggi vivi de Il Segreto? Julieta e Saul, che si sono rifatti una vita in Italia; a seguirli nel nostro paese, Isaac e Antolina.

Che fine hanno fatto Pepa, Alfonso e Aurora? Ultimi spoiler Il Segreto

Se sua moglie è morta, lui è riuscito a salvarsi perché lontano da Puente Viejo: Alfonso non è morto; Emilia lo aveva allontanato – ritornando nella cittadina dei mille misteri – per non farlo soffrire a seguito del segreto che ha voluto tenere tutto per sé, rivelandolo solo a Marcela, la moglie del figlio Matias. Sicuramente vi ricordate di Aurora Castro e Lucas Moliner (l’attore interpreta Il Professore nella serie Netflix La Casa di Carta): anche loro non fanno parte della lunga lista dei morti de Il Segreto. E Pepa Aguirre? Di lei vi abbiamo parlato largamente in un altro post!