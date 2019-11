Il Segreto anticipazioni spagnole: i figli di Maria abbandonano Puente Viejo

Spoiler dalla Spagna Il Segreto: la vita di Maria stravolta, ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Maria Castaneda sarà costretta a superare un altro periodo difficile: stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, dovrà accettare il fatto di non essere più in grado di camminare. Una notizia che stravolgerà la sua vita e che la porterà a prendere delle decisioni inaspettate, alcune anche riguardanti i suoi figli Beltran ed Esperanza. La tenuta di Francisca Montenegro non sarà più un luogo sicuro dopo la morte di Adela e l’attentato avvenuto durante il matrimonio di Fernando Mesia. Maria lo capirà bene e deciderà di allontanare i figli dalla cittadina per evitare ulteriori drammi: qualcuno l’ha presa di mira?

I figli di Maria lasciano Puente Viejo: Esperanza e Beltran in collegio dopo l’attentato

Mentre la Montenegro tenterà di uccidere Severo Santacruz, Maria valuterà alcune opzioni per poter salvarsi da nuovi attentati: la sua madrina comincerà a pensare che alcuni suoi nemici vorranno ferirla portandole per sempre via le persone per lei più importanti. Fernando avrà un’idea geniale: convivere con Maria a La Havana e la ragazza, inaspettatamente, accetterà; come se non bastasse, deciderà di trasferire Esperanza e Beltran ad Avila, dove potranno studiare in un collegio.

Il Segreto anticipazioni future, il piano diabolico di Fernando ai danni di Maria: ritornerà a essere malvagio?

Dopo la morte di Maria Elena, Fernando avrà però un rapporto che diventerà via via più morboso con la Castaneda e arriverà persino a corrompere un medico per convincerla di non poter ritornare mai più a camminare. Diventerà il personaggio pericoloso di un tempo? Solo la Montenegro potrà salvare la sua figlioccia e scoprirete cos’altro accadrà a Puente Viejo attraverso le ultime anticipazioni settimanali.