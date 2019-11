Il Segreto anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019: Maria non ritorna a camminare?

Maria paraplegica, tragedia dopo l’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando: anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre

Quale sarà il destino di Maria Castaneda? Le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 novembre 2019 ci fanno sapere che la ragazza dovrà fare i conti con una terribile notizia: ha perso l’utilizzo delle gambe e il dottor Zabaleta sarà molto chiaro con lei dicendole che potrebbe non ritornare mai più a camminare. Proprio nel momento in cui la ragazza aveva cominciato a sperare di avere una vita tranquilla, dovrà fare i conti con una nuova catastrofe che la cambierà parecchio. Perderà la solarità che la contraddistingueva e lo stesso varrà per Fernando Mesia che, dopo la morte della moglie Maria Teresa, non avrà più alcuna ragione per essere felice in questo mondo.

Spoiler Il Segreto su Francisca: il suo piano per annientare Severo. Chi è stato il vero colpevole dell’esplosione?

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, Francisca Montenegro comincerà a elaborare un piano per sbarazzarsi definitivamente di Severo Santacruz, reo – a sua dire – della tragedia toccata alla figlioccia. Nonostante Raimundo le dirà di aspettare finché non si saprà il nome del vero colpevole, la Montengro darà il via a una serie di azioni che porteranno a un finale decisamente inaspettato.

Anticipazioni Il Segreto nuova settimana: Elsa costretta a subire un intervento a cuore aperto, Antolina ritorna

Due personaggi della telenovela iberica dovranno sottoporsi a delle delicate operazioni chirurgiche: sappiamo, grazie agli spoiler de Il Segreto dal 10 al 15 novembre, che Matias riuscirà a risolvere i suoi problemi all’occhio mentre Elsa dovrà raggiungere un’importante somma di denaro per poter subire un’intervento a cuore aperto. Riuscirà ad avere un futuro più sereno? Mentre verranno organizzati degli eventi per raccogliere fondi, tornerà a Puente Viejo Antolina. Con quali intenzioni?