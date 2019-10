Il Segreto anticipazioni novembre: Maria e Fernando vanno a convivere, strana scelta

By

Anticipazioni Il Segreto puntate novembre: la proposta di Fernando di convivere con Maria

Fernando e Maria decideranno di andare a convivere. Una scelta inaspettata, da parte della Castaneda, che non si è mai fidata davvero dell’uomo, considerati i loro trascorsi. Si troverà, però, in una situazione talmente critica da decidere di abbandonare Francisca Montenegro e suo nonno Raimundo Ulloa. Cosa accadrà davvero? Stando alle anticipazioni di novembre de Il Segreto, Maria Castaneda si troverà in pericolo a causa della feroce guerra fra la Montenegro e Severo Santacruz, che le giurerà vendetta dopo la morte di Adela. Entrambi i personaggi soffriranno molto: vi ricordiamo che Maria, a causa dell’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando, ha perduto l’uso delle gambe.

Fernando si prende cura di Maria: spoiler Il Segreto

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto ci fanno sapere che Fernando Mesia proporrà a Raimundo Ulloa di trasferire Maria a La Havana, la tenuta che apparteneva alla defunta Maria Elena. In un primo momento la Castaneda rifiuterà la proposta di Mesia, poi però capirà la pericolosa situazione (potrebbe rischiare di morire, anche se non è assolutamente lei il bersaglio di Severo) e comincerà a convivere con Fernando Mesia. La loro storia avrà un risvolto inaspettato: Fernando si prenderà cura della giovane, soprattutto quando scoprirà che sta cercando di allontanare i suoi due figli.

Il Segreto puntate future della Spagna

Ma le anticipazioni de Il Segreto non finiscono qui: Maria non dirà nulla del suo trasferimento alla Montenegro per evitare di imbattersi nella sua ira; la matrona ha sempre ritenuto Fernando un individuo altamente pericoloso. Francisca cercherà di rimanere concentrata su Severo: riuscirà davvero a ucciderlo? Vi possiamo anticipare che, un bel giorno, Francisca e Raimundo si ritroveranno molto lontani…