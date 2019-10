Il Segreto anticipazioni: due protagonisti litigano furiosamente per una new-entry

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: un nuovo personaggio destabilizza l’equilibrio di Onesimo e Meliton

Una new–entry destabilizzerà l’equilibrio di due personaggi de Il Segreto: la pescivendola Saturna – interpretata da Amanda Marugan – metterà uno contro l’altro Onesimo Miranar e Meliton Melquiades. Inconsapevole di tutto. Non appena la donna metterà piede a Puente Viejo, i due faranno tutto quello che è in loro possesso per conquistarla, ma con scarsi risultati. Solo col tempo Saturna si accorgerà delle loro attenzioni… e il finale sarà inaspettato! Ebbene sì: anche questa volta le anticipazioni de Il Segreto ci sorprenderanno ancora e non ci parleranno di morti e pandemie scoppiate d’improvviso.

Saturna nuovo personaggio de Il Segreto: cosa farà e come si concluderà la sua storia?

Dopo i vari stratagemmi escogitati da entrambi per poter passare del tempo con Saturna – non proprio la massima espressione della femminilità – Meliton e Onesimo giungeranno a una conclusione: dovranno sfidarsi a duello per decidere chi dei due potrà condividere un futuro con la nuova arrivata. Peccato che Saturna abbia nel suo cuore un altro uomo! Lascerà entrambi di sasso abbandonando Puente Viejo assieme a un ragazzo di nome Mario. Vivranno una storia d’amore molto più spensierata rispetto a quella di Fernando Mesia, che passerà un terribile periodo assieme a sua moglie.

Ultimi spoiler Il Segreto: la trama delle prossime puntate

Delle anticipazioni de Il Segreto che ci permettono di capire che non ci saranno solo momenti tragici… ma questi ultimi non mancheranno! Raimundo terrà per sé un fatto sconvolgente (e i suoi famigliari si accorgeranno del suo cambiamento di carattere) mentre Francisca ritornerà a Puente Viejo aiutata da una donna misteriosa.