Il Segreto anticipazioni ottobre 2020: cosa accade a Puente Viejo

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda nel mese di ottobre 2020, Donna Francisca, ormai decisa a tornare a essere la figura principale di Puente Viejo, inizia a scoprire gli inganni di Isabel. Scendendo nel dettaglio, la Montenegro viene a sapere da Matias che Raimundo la stava cercando. Nel frattempo, Mauricio è sconvolto quando scopre che la Montenegro non vuole incontrarlo e non riesce a capirne il motivo. Finalmente, nelle prossime puntate, il sindaco riesce a riabbracciare la sua vecchia padrona. Nessuno, però, sa che Zia Eulalia continua a tramare alle spalle di Donna Francisca e che è pronta a mettere in atto il suo pericoloso piano. Il triangolo amoroso composto da Rosa, Adolfo e Marta continua a generare colpi di scena nella trama. Il figlio della Marchesa dimostra di essere ancora innamorato di Marta. Infatti, i due amanti si avvicinano sempre di più, nonostante tra le sorelle Solozabal sia arrivato un periodo di pace. A Puente Viejo si genera il caos quando il capitano Huertas fa arrivare un gran numero di poliziotti. Tra confessioni e misteri, le prossime puntate saranno ricche di suspense!

Il Segreto anticipazioni italiane ottobre 2020: Marcela e Matias in crisi, Tomas rivela la verità ad Alicia

Marcela crede di essere incinta e tra le lacrime lo confessa a Mauricio. Quest’ultimo, ovviamente, si congratula con l’amica, che però appare abbastanza sconvolta. In effetti, la Del Molino è confusa, in quanto non sa di chi potrebbe essere il figlio che aspetta. La ragazza scopre di non essere incinta, ma il suo matrimonio con Matias viene nuovamente colpito. Marcela scopre che il marito ha incontrato segretamente Alicia. Sebbene il Castaneda cerchi di dare delle spiegazioni alla moglie, quest’ultima appare nuovamente delusa. Non solo, Marcela è anche gelosa del rapporto che sta nascendo tra Tomas e Alicia. Nel corso delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane, il De Los Visos confida alla Urrutia di avere avuto anche lui una relazione segreta. Ed ecco che Alicia capisce che Marcela, quando Matias si trovava lontano da Puente Viejo, ha avuto una storia con Tomas! Quest’ultimo, intanto, si pente di aver fatto questa confidenza alla Urrutia e ora teme che la verità uscirà fuori.

Carolina e Pablo, anticipazioni ottobre 2020 Una Vita: il giovane cerca la verità, le sorelle Solozabal sconvolte

Carolina e Pablo si allontanano, per poi riavvicinarsi. Mentre il giovane cerca delle risposte riguardanti la reale identità di sua madre, la Solozabal mette al corrente la madre su quanto sta accadendo nella sua vita. Tutti nella Casona cercano di far sentire Pablo a casa, ma non ottengono grandi risultati. Ben presto, però, le tre figlie di Don Ignacio scoprono una verità davvero sconvolgente: Manuela non ha mai inviato le lettere che hanno scritto alla loro mamma, Begona. La donna è, attualmente, chiusa in un clinica psichiatrica a causa della sua instabilità mentale. Nelle prossime puntate, Rosa inizia a pensare di aver ereditato la malattia mentale della madre. Intanto, la giovane si avvicina sempre di più alla Marchesa, la sua futura suocera. In seguito, Don Ignacio mette in atto una strategia, che insospettisce Manuela, per contrastare i loschi piani di Isabel.