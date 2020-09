Trame Il Segreto, la madre di Marta e Rosa: svelato l’inganno di Manuela

Nelle prossime puntate de Il Segreto viene svelato l’inganno di Manuela, che lascia senza parole Marta, Rosa e Carolina. Le tre sorelle Solozabal scoprono qualcosa di davvero inaspettato che riguarda proprio la loro mamma, Donna Begoña. Quest’ultima si trova attualmente ricoverata in un ospedale psichiatrico, in quanto soffre di una grave malattia mentale. Le tre ragazze hanno sempre, negli anni, scritto delle lettere alla loro madre, su quanto accade nelle loro vite. Carolina, nei prossimi giorni, decide di raccontare alla donna le svolte avvenute in famiglia negli ultimi tempi. Ma ecco che, proprio in questa circostanza, un altro grande segreto dei Solozabal viene alla luce. Arriva il momento per le sorelle Solozabal di scoprire tutta le verità. Manuela non ha altra scelta che ammettere di non aver mai spedito le lettere che le ragazze avevano scritto, in questi anni, alla madre! Una scoperta sconvolgente per Rosa, Marta e Carolina. Inizialmente a scoprire la verità tocca alla prima, che si ritrova di fronte a una scena inaspettata.

Nessuna delle tre sorelle Solozabal sembra essere disposta a perdonare l’inganno di Manuela. Ma cosa accade davvero ne La Casona? Mentre la donna sta riponendo una delle ultime lettere scritte da Carolina per sua madre, Rosa entra nella cucina della tenuta, senza guardare. Le due si scontrano e tutte le carte cadono a terra. La promessa sposa di Adolfo cerca immediatamente di aiutare Manuela a raccogliere ciò che è caduto e si rende subito conto della presenza di moltissime lettere. La giovane Solozabal resta paralizzata quando comprende che si trattano dei messaggi scritti da lei e dalle sue sorelle alla madre. Rosa mette al corrente della situazione Marta e Carolina: tutte e tre ora vogliono conoscere la verità! In un mare di lacrime, Manuela è costretta a confessare l’inganno e cerca di far capire loro che dietro c’è un valido motivo.

Manuela tenta di far capire alle tre ragazze di aver fatto solo del suo meglio per loro. Don Ignacio si assume la colpa dell’inganno e decide di spiegare alle figlie cosa è accaduto in questi anni. Mentre la governante evita di rispondere alle domande delle tre sorelle, il Solozabal ammette di aver ordinato lui stesso alla donna di non inviare le lettere a Donna Begoña. Pare che Ignacio volesse proteggere, in realtà, le sue figlie. La loro madre ha una malattia mentale molto grave e ora sta cercando di guarire all’interno dell’ospedale psichiatrico. Proprio per questo motivo, il Solozabal ha cercato di tenerle distanti da lei. Nel frattempo, Rosa inizia a pensare di aver ereditato la follia della madre.