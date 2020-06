Il Segreto anticipazioni, dov’è la madre di Rosa e Marta? Tutta la verità

Anticipazioni Il Segreto: ecco dove si trova la madre di Rosa, Marta e Carolina

Dove si trova in realtà la madre di Rosa, Marta e Carolina? Nel corso delle puntate de Il Segreto abbiamo sentito spesso i Solozabal nominare Donna Begoña, a cui spesso le tre ragazze inviano delle lettere. Infatti, la famiglia di Don Ignacio tiene informata la donna sulle ultime vicende. In molti non sanno, però, che Donna Begoña si trova attualmente ricoverata in un ospedale psichiatrico. Il motivo? Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che la madre di Rosa e Marta soffre di una grave malattia mentale. Pare che un episodio del passato abbia costretto Ignacio a chiudere la moglie in un istituto psichiatrico, al fine di far vivere le loro tre figlie serenamente. Noi telespettatori conosceremo mai Begoña? Ebbene sì! Vi anticipiamo che la donna approda a Puente Viejo per rivedere la sua famiglia e non ha alcuna intenzione di andarsene, anzi. Il suo scopo è proprio quello di reintegrarsi tra i Solozabal e di aiutare le sue figlie a vivere senza difficoltà. La vedremo anche compiere gesti estremi pur di proteggere Rosa, Marta e Carolina.

Spoiler Il Segreto, la madre di Rosa, Marta e Carolina arriva a Puente Viejo: quando Begoña approda nel paesino spagnolo

Per conoscere la madre di Rosa e Marta dovremo ancora attendere qualche tempo. Assisteremo al suo arrivo quando alla Casona arriva un telegramma, che annuncia appunto il ritorno della moglie di Don Ignacio. Quest’ultimo, secondo le anticipazioni spagnole de Il Segreto, condivide immediatamente con Manuela tutta la sua preoccupazione. Entrambi decidono, pertanto, di prendere delle precauzioni. Rosa, Marta e Carolina sono, invece, entusiaste per il ritorno della madre. Con grande gioia le tre figlie accolgono nella Casona Begoña, la quale ha intenzione di scoprire tutto ciò che è accaduto nelle loro vite in questo periodo di lontananza.

Arriva la madre di Rosa e Marta, mentalmente instabile: Trame Il Segreto puntate italiane

Inizialmente Donna Begoña si presenta come una persona dolce e amorevole. Con il tempo, dimostra di essere ancora mentalmente instabile. Non solo, vedremo Rosa manifestare i suoi stessi problemi mentali. Don Ignacio teme per la vita delle sue adorate figlie, tanto che si mostra spesso abbastanza preoccupato per quanto potrebbe accadere con il ritorno in famiglia di sua moglie. Vi anticipiamo, pertanto, che non mancano i colpi di scena per i Solozabal. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, proprio Begoña decide di commettere un omicidio per salvare sua figlia Marta!