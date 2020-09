Il Segreto anticipazioni, chi è la madre di Pablo? Scottante verità

Il Segreto continua a regalare colpi di scena ai telespettatori italiani, che tra qualche mese dovranno salutare gli abitanti di Puente Viejo. Nel frattempo, in questi mesi, il pubblico scoprirà scottanti verità su Pablo! Il giovane ha disertato dall’esercito e si trova, attualmente, nascosto nella Casona. Don Ignacio ha scoperto tutto e ora si prepara a trovare la soluzione adeguata per salvarlo. Le anticipazioni rivelano che il Solozabal riesce nel suo scopo, ma consiglia al figlioccio di lasciare Puente Viejo, in quanto i rivoltosi potrebbero vendicarsi contro di lui. Pablo saluta con grande dolore Carolina e si allontana dalla Casona. Ma attenzione: il giovane torna subito alla tenuta! Proprio qui viene a conoscenza di una verità sconvolgente: è figlio illegittimo di Ignacio! Quest’ultimo svela questo importante segreto, dopo essere venuto a conoscenza della love story che c’è tra Pablo e Carolina. A questo punto, i due ragazzi non possono non essere sconvolti. Nonostante tutto, non hanno alcuna intenzione di allontanarsi. Nel frattempo, però, Pablo inizia delle indagini per scoprire l’identità di sua madre e scopre che è ancora viva! L’obbiettivo del giovane è quello di trovarla e riabbracciarla, sebbene non l’abbia mai conosciuta. Riesce in questa difficile impresa?

Anticipazioni Il Segreto, ecco chi è la madre di Pablo: il figlio illegittimo di Ignacio si ricongiunge con la mamma

Quando Pablo scopre di essere il figlio di Ignacio avvia delle indagini per scoprire l’identità della madre. Dopo aver compreso che la donna misteriosa è ancora viva, corre felice da Carolina. Quest’ultima prova, però, delle sensazioni contrastanti: da una parte è contenta di vedere il suo amato ottenere dei risultati nelle sue ricerche, ma dall’altra teme di perderlo. Ed ecco che Pablo scopre che sua madre fu, in passato, l’amante di Ignacio. I due si misero d’accordo, attraverso una grossa somma di denaro, per tenere il ragazzo all’oscuro della verità. E mentre Carolina confida i suoi turbamenti a Marta, il giovane supplica Ignacio di aiutarlo a incontrare finalmente sua madre. Una mattina Pablo riceve una strana lettera, in cui gli viene chiesto di presentarsi alla locanda in un determinato orario. Con grande sorpresa, qui trova la sua mamma: Maria Jesus.

Il Segreto anticipazioni, Maria Jesus è la madre di Pablo: la donna arriva alla Casona

Maria Jesus è la madre di Pablo ed ex amante di Ignacio. Di fronte a questa verità, Rosa e Marta non appaiono molto felici. Le due ragazze si scagliano contro il padre, che tradì la loro mamma. Nel frattempo, Maria spiega al figlio di averlo abbandonato per permettergli di vivere in ricchezza insieme a suo padre Ignacio. Ed è proprio questo il motivo per cui, anni prima, scelse di farsi da parte. Madre e figlio iniziano a trascorrere molto tempo insieme, condividendo momenti indimenticabili. A questo punto, Carolina consiglia a Pablo di invitare la donna alla Casona per permetterle di conoscere Rosa e Marta. Inizialmente, Maria non accetta l’invito, ma poi sceglie di accontentare il figlio. Quando Ignacio la trova a conversare nel suo salotto insieme alle figlie resta scioccato.