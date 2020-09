Trame Il Segreto, Ignacio porta alla luce la verità su Pablo: Carolina scossa

Nelle prossime puntate de Il Segreto il pubblico italiano scoprirà la verità su Pablo! Ignacio nasconde un grandissimo mistero riguardante il giovane ragazzo, che da poco ha disertato dall’esercito. Prima di rivelare a tutti la verità sul suo figliocco, il Solozabal deve salvarlo dalla morte certa. Le autorità stanno cercando Pablo, il quale viene duramente accusato a causa della sua scelta di lasciare l’esercito. Carolina non ha perso tempo e ha immediatamente dato tutto il suo supporto all’amato. Impossibile per la giovane stare lontana dal ragazzo, che accusa dei malori. Infatti, Pablo non sta affatto bene, anzi. Ovviamente a prendersi cura di lui ci pensa ancora Carolina, che viene però presto scoperta. Insospettita dal suo atteggiamento, Manuela decide di seguirla, scoprendo appunto che si trova proprio con Pablo. La donna decide di mantenere il silenzio al riguardo, ma è costretta a rivelare la verità a Ignacio quando le autorità annunciano che stanno cercando il giovane. A questo punto, il Solozabal deve fare di tutto per mettere in salvo il suo figlioccio dalla morte!

Anticipazioni Il Segreto: Ignacio salva Pablo, ma poi gli consiglia di lasciare Puente Viejo

Ignacio, in breve tempo, deve trovare la soluzione adeguata per salvare Pablo. Non solo, il Solozabal deve fare in modo che il ragazzo mantenga le distanze con Carolina. Ma perché non vuole che i due stiano insieme? Prima di rivelare il motivo, Ignacio riesce a mettere in salvo Pablo. Dopo ciò, però, consiglia al ragazzo di lasciare Puente Viejo, in quanto potrebbe andare incontro ad alcune rappresaglie. Oltre ciò, il Solozabal ricorda al giovane quanto gli aveva ordinato tempo prima: non deve avvicinarsi a nessuna delle sue figlie. Pertanto, Ignacio conferma che non potrà mai sostenere la sua relazione con Carolina. Quest’ultima non reagisce affatto bene alla notizia. A questo punto, Pablo lascia Puente Viejo per poi tornare dopo pochissimo tempo alla villa. Ignacio capisce, però, che è impossibile dividere i due giovani innamorati!

Il Segreto anticipazioni: Ignacio svela finalmente la verità su Pablo che ha nascosto per anni

Ignacio si confida con Jesus, il quale gli consiglia di rivelare la verità a Pablo e Carolina. In questa fase della trama, i telespettatori vedranno il Solozabal portare alla luce un segreto che ha tenuto nascosto per molto tempo. L’uomo confessa a Pablo e Carolina che sono fratellastri! Ebbene il giovane Centeno è nato da una relazione extraconiugale che Ignacio ha avuto diversi anni fa. Ovviamente di fronte a questa notizia, i due innamorati dimostrano di essere sconvolti! Ma le anticipazioni annunciano che Pablo e Carolina, nonostante ciò, non hanno intenzione di rinunciare al loro amore!