Il Segreto anticipazioni, Pablo condannato a morte? Lui e Carolina scoperti

Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio scopre che Pablo ha disertato dall’esercito, Carolina si prende cura di lui

Carolina e Pablo si stanno nascondendo, per quale motivo? Il giovane ha disertato dall’esercito e si sta facendo aiutare dalla più piccola delle sorelle Solozabal, con cui ha da tempo una relazione segreta. Secondo le ultime anticipazioni de Il Segreto, questa situazione non dura a lungo. Infatti, Don Ignacio viene presto a conoscenza di quanto sta realmente accadendo. Le condizioni di salute di Pablo iniziano a peggiorare e Carolina non può fare altro che ricevere l’aiuto di Encarnation. Insieme a quest’ultima, riesce a portare il suo amato nella soffitta della Casona. Proprio qui continua a prendersi cura di Pablo, che fortunatamente riesce a riprendersi. Ma attenzione, perché anche Don Ignacio viene a conoscenza dell’attuale posizione del suo figlioccio. A questo punto, il Solozabal scopre che Pablo ha disertato. Dopo vari rimproveri, Ignacio deve trovare il modo per impedire che il giovane venga condannato a morte!

Pablo condannato a morte? Ignacio fa di tutto per evitare la tragedia: Il Segreto anticipazioni

Pablo ha disertato dall’esercito e Ignacio viene a conoscenza di questa situazione. Il Solozabal, a questo punto della trama de Il Segreto, deve trovare il modo per impedire che il ragazzo venga condannato a morte! Ebbene sì, il fatto che non abbia portato a termine i suoi obblighi da militare potrebbe diventare motivo di una pena terribile. Fortunatamente, Ignacio fa di tutto affinché non avvenga la tragedia, grazie anche alla collaborazione del capitano Huertas. Scendendo nel dettaglio, Pablo dovrà presentarsi dal giudice e dichiarare di essere fuggito dai suoi obblighi da militare a causa di alcune minacce ricevute dai suoi compagni commilitoni. Proprio in questo modo, Pablo riesce a evitare alla pena di morte, ma deve comunque obbedire a un ordine che gli dà Ignacio!

Trame Il Segreto estate 2020: Ignacio salva Pablo ma lo allontana da Carolina

Ignacio spiega a Pablo che alcuni simpatizzanti delle posizioni repubblicane potrebbero attentare alla sua vita. Per tale motivo, il Solozabal ritiene necessario l’allontanamento del giovane da Puente Viejo. In realtà, il motivo per cui Ignacio decide di allontanare Pablo dalla Casona è un altro. Il fatto che abbia una relazione con la sua Carolina, lo getta nello sconforto. Quando apprende che i due hanno avviato una storia d’amore, Ignacio non reagisce affatto bene, anzi. Proprio in questa circostanza, il Solozabal dà un’inaspettata e brutta notizia a Pablo e Carolina!