Il Segreto Pablo e Carolina: nuovo amore impossibile. Agghiacciante verità

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Pablo e Carolina protagonisti di un amore impossibile

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano la nuova storia d’amore impossibile tra Pablo e Carolina. Stiamo parlando di due giovani ragazzi che conosceremo tra qualche tempo, subito dopo il salto temporale. Sono i nuovi protagonisti della trama legata a Puente Viejo, ma il loro sembra sin da subito un amore impossibile, poiché scoprono di avere un legame di sangue. Pablo è un soldano ricercato dalle guardie civili, in quanto disertore, che cerca rifugio alla Casona, dove trova il sostegno di Carolina. La Villa della Montenegro, ricordiamo, è abitata dalla famiglia di Ignacio, dopo la fuga di Francisca e Raimundo a Madrid. L’uomo scopre la presenza del ragazzo all’interno della sua abitazione e, insieme al Capitano Huertas, decide di organizzare un piano per farlo fuggire da Puente Viejo, poiché rischia la pena capitale. Carolina, figlia di Ignacio, capisce subito di provare dei forti sentimenti nei confronti del soldato, tanto che nasconde la sua presenza nella Casona il più possibile. Ora la ragazza teme che il piano ideato dal padre possa fallire. E, infatti, Pablo torna improvvisamente alla tenuta, rivelando il fallimento della sua fuga.

Puntate spagnole: Ignacio avverte Pablo e Carolina che non possono avere una relazione

Pablo e Carolina sono solo due dei nuovi protagonisti della soap, dopo il salto temporale. E mentre Donna Francisca sta vivendo un momento davvero difficile, i due ragazzi fanno una scoperta davvero agghiacciante. Tornato alla Casona, dopo il fallimento della sua fuga, Pablo chiede a Ignacio di poter restare ancora all’interno della sua abitazione, promettendo che non si avvicinerà più a sua figlia. Infatti, facciamo presente che Ignacio non approva per nulla il sentimento nato tra sua figlia Carolina e Pablo. Di fronte alla proposta del giovane soldato, l’uomo si prende del tempo per riflettere. Ed ecco che, a questo punto, decide di rivelare l’agghiacciante verità ai due innamorati.

Spoiler Spagna Il Segreto, l’agghiacciante verità: Pablo e Carolina sono fratellastri

Sembra proprio che non ci sia futuro per Pablo e Carolina. I due scoprono, infatti, di essere fratellastri. Una dura verità per la coppia, che sogna di vivere liberamente questo grande amore. Ma di fronte a questa verità come reagiranno? Le anticipazioni spagnole si fermano con questo importante annuncio che fa lo stesso Ignacio ai due innamorati.