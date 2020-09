Il Segreto, Marcela confessa il tradimento: rissa tra Matias e Tomas

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano una svolta interessante: Matias scopre il tradimento di Marcela! Il giovane Castaneda viene messo al corrente del rapporto nato tra la moglie e Tomas proprio da Alicia! Il tutto accade quando la giovane Urrutia condivide una conversazione con il De Los Visos, durante la quale si parla di amore. Proprio in questa circostanza, il figlio della Marchesa coglie l’occasione per confessare che anche lui ha avuto una relazione alle spalle di tutti. Subito dopo, Tomas si pente di aver fatto questa rivelazione, in quanto teme che possa uscire fuori la verità. Di fronte a questa confessione, Alicia rimane abbastanza perplessa. Ed ecco che la giovane fa sapere a Matias che Marcela ha avuto una storia d’amore segreta quando lui si trovava in carcere! Il Castaneda riflette sulla questione e intuisce che effettivamente potrebbe essere accaduto qualcosa tra Marcela e Tomas. Rientrato a casa, inizia a fare diverse domande alla Del Molino sul periodo in cui è stato assente. La giovane si ritrova di fronte a una situazione difficile da fermare, tanto che non ha altra scelta di riconoscere quanto accaduto con Tomas!

Il Segreto anticipazioni, Marcela confessa a Matias di avere avuto una relazione segreta con Tomas: scoppia la rissa a La Habana

A questo punto, Marcela confessa di aver avuto una relazione segreta con Tomas, spezzando il cuore di Matias! La Del Molino chiarisce subito che questa storia rappresenta ormai il passato. Nonostante ciò, il Castaneda si sente profondamente ingannato e ferito. Non può non guardare con occhi diversi il suo matrimonio! In queste settimane, Matias sta cercando di riconquistare il cuore di Marcela, dopo essersi pentito di averla tradita con Alicia. Ora si ritrova di fronte a una realtà davvero inaspettata. Senza voltarsi indietro, il Castaneda lascia la locanda e decide di avere un confronto molto acceso proprio con Tomas. Inizialmente quest’ultimo, a La Habana, nega l’incontro a Matias. Ma poi il Castaneda invade la villa e si accende uno scontro fisico! Il figlio di Emilia vuole chiarire il problema e Antonita appare sorpresa nel vederlo così furioso.

Matias e Tomas, rissa a La Habana: anticipazioni italiane Il Segreto

Matias appare realmente senza ragione, quando giunge a La Habana per incontrare Tomas. Ed ecco che il Castaneda scaglia il primo pugno al De Los Visos, durante uno scontro che sembra non avere un finale positivo. Si crea una vera e propria rissa nel giardino de La Habana. A bloccare lo scontro ci pensa Juan Montalvo, che fortunatamente arriva in tempo sul posto per separarli! La rabbia di Matias è evidente, ma si evita il peggio all’interno della tenuta della Marchesa!