Anticipazioni Il Segreto, Matias rivede Alicia di nascosto: Marcela distrutta

Matias rivede Alicia di nascosto deludendo di nuovo Marcela! Le anticipazioni italiane de Il Segreto annunciano una nuova rottura tra una delle coppie più amate di sempre. In queste settimane il pubblico ha potuto assistere una riconciliazione tra i due. La Del Molino si è detta disposta a ricucire il suo rapporto con Matias, tanto che hanno trascorso insieme una serena Vigilia di Natale. Ma nel corso delle prossime puntate il Castaneda riesce nuovamente a deludere la sua amata, anche se non è come sembra! Il figlio di Emilia incontra segretamente Alicia per parlare delle questioni politiche a cui da tempo dedicano la loro attenzione. Mauricio mette al corrente Marcela di questo incontro segreto e avviene l’ennesima rottura per la coppia. Quando Matias rientra a casa nota che la moglie è distante e assente. La giovane ha scoperto qualcosa che l’ha lasciata senza parole. Il Castaneda aveva promesso a Marcela che non le avrebbe più mentito, ma sembra che anche questa volta abbia infranto la ‘regola’ che lui stesso aveva stabilito in queste settimane. Ora come spiega alla Del Molino che non è accaduto nulla tra lui e Alicia? Le anticipazioni rivelano che per Matias non riesce neppure a dare delle spiegazioni alla moglie! Quest’ultima è convinta che il Castaneda abbia nuovamente tradito la sua fiducia.

Matias rivede segretamente Alicia, anticipazioni Il Segreto: ennesima rottura con Marcela

Marcela è certa che Matias l’abbia nuovamente tradita con Alicia. In realtà, il loro incontro segreto avviene solo per parlare di questioni politiche. Quando la Del Molino gli fa sapere di essere a conoscenza di quanto accaduto, il Castaneda non ha altra scelta che ammettere di aver incontrato Alicia di nascosto da tutti. Nonostante ciò, Matias insiste e cerca di far capire alla moglie i motivi per cui ha scelto di vedere segretamente la Urrutia. Purtroppo, le spiegazioni del Castaneda non bastano a placare la delusione di Marcela, la quale confessa di aver perso nuovamente la fiducia nel loro rapporto. Matias avrebbe potuto anticipare alla Del Molino che avrebbe incontrato Alicia per parlare di questioni politiche, evitando il fraintendimento. Ma ciò non è accaduto e ora il Castaneda deve nuovamente riconquistare la fiducia di Marcela.

Il Segreto anticipazioni, Marcela di nuovo distante da Matias: il Castaneda non riesce a ricostruire il suo matrimonio

Marcela affronta Matias nelle prossime puntate de Il Segreto. La donna confessa di non credere a nessuna delle parole del marito, il quale intanto cerca di far sparire tutti i suoi dubbi. Tuttavia, pare che non ci sia nulla che il Castaneda possa fare per far tornare il loro matrimonio come un tempo. Intanto, anche la famiglia Solozabal sta vivendo momenti di grande difficoltà!