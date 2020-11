Il Segreto anticipazioni novembre 2020: un omicidio e nuove rivelazioni

Cosa accade a Puente Viejo nelle puntate de Il Segreto in onda a novembre 2020? I colpi di scena, come sempre, non mancano e a sorprendere tutti, ovviamente, è Donna Francisca. La dark lady del piccolo paesino spagnolo si ritrova costretta a mettere in atto un folle piano per riuscire finalmente a incastrare Donna Eulalia. Grazie alle indagini della Marchesa, la Montenegro comprende che dietro gli strani e recenti avvenimenti c’è lo zampino della zia Castro. A questo punto, Francisca deve giocare con astuzia le sue carte, al fine di riuscire anche a ritrovare il suo Raimundo, che risulta scomparso ormai da troppo tempo. Per mettere con le spalle al muro zia Eulalia, la Montenegro propone a Isabel di fingere la sua stessa morte! A Puente Viejo arriva così, improvvisamente, la tragica notizia: la Marchesa è morta. I sospetti sul colpevole dell’omicidio ricadono, inevitabilmente, su Francisca.

E mentre Mauricio tenta di difendere la sua vecchia padrona dalle accuse, quest’ultima non si presenta al funerale di Isabel. Impossibile non notare la sua assenza e anche Donna Eulalia si pone qualche domanda. Conoscendo la Montenegro, la zia Castro intuisce che si recherà al cimitero per complimentarsi con se stessa sulla tomba della Marchesa. Pertanto, Eulalia attende la sua nemica sul posto e chiede a Campuzano di lasciarla da sola. Quando Francisca giunge al cimitero finge di essere sorpresa nel vederla ancora in vita! Quando la Castro sta per uccidere la Montenegro, arriva Isabel. A questo punto, Eulalia comprende di essere caduta in una trappola e viene uccisa dalla Marchesa!

Prima di morire, però, Eulalia dà una sconvolgente notizia a Francisca! Quest’ultima continua le sue ricerche per riabbracciare Raimundo e si fa, ovviamente, aiutare da Mauricio e Matias. Purtroppo l’Ulloa si trova in serio pericolo!

Nel frattempo, nel corso delle puntate in onda a novembre 2020, il pubblico vedrà Rosa sempre più instabile mentalmente! Disposta a tutto pur di convolare il più presto possibile a nozze con Adolfo, ha fatto sapere a tutti di essere incinta. Ma la sua instabilità si fa più evidente quando si ritrova a litigare con tutti i suoi cari alla Casona. La ragazza sembra pronta a commettere una pazzia, mentre Adolfo dimostra di essere innamorato di Marta.

Don Ignacio non deve affrontare solo questa difficile situazione, ma cerca di stare anche molto attento alle prossime mosse di Maria Jesus, la madre biologica di Pablo. Il Solozabal è sempre più convinto del fatto che la donna non sia realmente interessata al loro figlio. L’uomo crede che la sua ex amante abbia un piano ben preciso in mente.