Il Segreto, la madre di Pablo è imbrogliona? Parla l’attrice Lidia Navarro

L’ultima stagione de Il Segreto vede l’entrata in scena di Maria Jesus, la madre biologica di Pablo! Le anticipazioni rivelano che il ragazzo riesce a trovare sua mamma, dopo varie indagini. Ovviamente la felicità del figlio di Don Ignacio è abbastanza evidente, ma cosa nasconde la nuova arrivata? È sempre successo: ogni nuovo personaggio ha sempre qualcosa da nascondere. A pensare che la madre di Pablo abbia una doppia faccia è Don Ignacio. Quest’ultimo si ritrova improvvisamente in casa la sua ex amante, in quanto Pablo vorrebbe farla integrare nella famiglia. Per il Solozabal questa è, chiaramente, una situazione abbastanza imbarazzante. Marta, Rosa e Carolina cercano di essere disponibili con la donna, ma quanto accaduto anni prima le ha destabilizzate non poco. Purtroppo le tre sorelle non riescono a vedere di buon occhio Maria Jesus, visto che è stata la donna con cui Ignacio ha tradito la loro madre. Pertanto, la situazione diventa abbastanza difficile per la donna. Il suo atteggiamento spesso lascia un po’ senza parole. Ad esempio, prima di approdare nella Casona, la donna si rifiuta di incontrare Carolina. A parlare oggi di questo personaggio misterioso è la sua interprete, Lidia Navarro, conosciuta in Italia per aver fatto parte del cast di Amore per sempre, andato in onda su La7.

Il Segreto anticipazioni, Pablo ritrova sua madre: qualcosa non torna, parla l’attrice Lidia Navarro

Pablo ritrova sua madre e decide di coinvolgere Carolina. Entrambi sono felici di andare a trascorrere del tempo con Maria Jesus. Nessuno dei due, però, può immaginare la particolare reazione della donna, che si rifiuta di incontrare la giovane Solozabal. La nuova arrivata si giustifica affermando di non essere pronta per un incontro così formale. Intanto, a svelare ai telespettatori qualche dettaglio in più sul carattere della madre di Pablo è la nota attrice spagnola Lidia Navarro, in una nuova intervista su Vero Tv. L’interprete anticipa al pubblico italiano che Maria Jesus è “un osso duro”. L’ex amante di Don Ignacio ha dovuto lottare nella sua vita, tanto che è stata costretta a rinunciare a Pablo per permettergli di vivere una vita serena in casa Solozabal. Quanto ha dovuto affrontare rappresenta la sua forza, “ma anche la sua debolezza”. Con le sue parole, la Navarro sembra voler far intendere che Maria Jesus non è una persona chiara.

Don Ignacio non crede a Maria Jesus, anticipazioni Il Segreto: la madre di Pablo in difficoltà

Lidia Navarro spiega che la madre di Pablo appare come una persona contraddittoria: “Credo che si contraddica un po’”. Le anticipazioni rivelano che Ignacio non si fida per nulla della donna. Secondo il Solozabal le persone come lei non possono cambiare, poco importa quanto loro lo vogliano. Che cosa intende dire con queste parole il Solozabal? Don Ignacio è certo del fatto che Maria Jesus non sia realmente interessata a suo figlio. La donna, però, ribadisce che l’unico motivo per cui è arrivata a Puente Viejo è instaurare un rapporto con Pablo. Ora non resta che attendere per scoprire quali siano realmente le sue intenzioni!