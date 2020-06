Il Segreto anticipazioni estate 2020: cosa succede? Ritorno Pepa e Tristan

Anticipazioni prima stagione Il Segreto estate 202o: la storia di Tristan e Pepa

Cosa succederà nelle anticipazioni de Il Segreto dell’estate 2020? Credevamo che Mediaset fosse decisa a portare avanti le puntate dell’ultima stagione, e invece no; ha fatto dietrofront, regalando – se davvero di un regalo si può parlare – la primissima storia ai telespettatori, quella con Pepa e Tristan protagonisti, coloro che sono riusciti a rendere famosa questa telenovela sia in Spagna sia in Italia. Dopo la loro dipartita, l’affetto del pubblico si è man mano spento; Gonzalo e Maria sono riusciti a mantenere abbastanza alto l’interesse ma, anche con la loro scomparsa (sono poi ritornati in vari momenti della trama), le cose sono cambiate. E Il Segreto non è riuscito più a registrare gli ascolti della prima stagione. Una mossa intelligente, quella di Mediaset? Lo scopriremo solo con la fine della stagione estiva. È comunque stata fatta per non “bruciare” la stagione finale, quella che ha visto la distruzione totale di Puente Viejo, il paesino dei mille misteri. Si sa che, durante l’estate, meno gente passa il proprio tempo davanti alla Tv. Questa scelta potrebbe comunque riaccendere la passione dei telespettatori nei confronti della telenovela iberica.

Il Segreto trama: il dolore della levatrice Pepa per quel figlio sottrattole…

Vi abbiamo parlato della decisione di Mediaset di mandare in onda la prima stagione de Il Segreto, ma quale sarà la trama che verrà trasmessa quest’estate? È giusto rinfrescarsi la memoria. Sono accaduti talmente tanti fatti e misfatti a Puente Viejo che non è proprio semplice ricordare tutto! Da lunedì 22 giugno 2020, i telespettatori assisteranno alla storia di Tristan e Pepa de Il Segreto, che si concluderà molto probabilmente con l’inizio della nuova stagione televisiva. E tutti ancora una volta si chiederanno: che fine ha fatto davvero Pepa? Lei è una levatrice giunta a Puente Viejo, dopo esser riuscita a sopravvivere a un passato travagliato: soggiogata dai ricconi Carlos ed Elvira, è stata costretta a rinunciare a suo figlio Martin. Un dolore immenso, quello provocato alla giovane, che però non ha mai perso la speranza di incontrarlo, un giorno… anche se gli anni passano inesorabili e sarà sempre più difficile rintracciare la malvagia famiglia che gli ha provocato tutta quella sofferenza.

Puntate Il Segreto estate 2020: la morte dei genitori di Pepa e la malvagità di Carlos

Alla morte dei suoi genitori, Pepa Aguirre è stata affidata da un’amica ai nobili Elvira e Carlos, che le hanno permesso di lavorare presso la propria tenuta. Carlos – ricco spregevole e senza scrupoli – si innamora perdutamente di Pepa e, una notte, giacciono nello stesso letto. Pepa resta incinta e partorisce nello stesso giorno della moglie di Carlos, Elvira. Il figlio di quest’ultima, però, non dà segni di vita, per questo obbliga Carlos a scambiare il loro bambino con quello di Pepa. La levatrice si ritrova sola, affamata, addolorata per la perdita del figlio. Sa che è ancora vivo e prima o poi lo troverà.

L’amore di Tristan e Pepa de Il Segreto: una storia di tribolazioni

Dopo alcuni anni, Pepa arriva a Puente Viejo lavorando come levatrice per Francisca Montenegro: nella tenuta della nobildonna, incontra un bambino, Martin… suo figlio! Capisce che si tratta proprio del bambino che le è stato sottratto quando Angustias – moglie di Tristan – le racconta che i suoi genitori sono morti a causa di un incendio. Tristan è l’unico uomo che riesce ad avvicinarsi a Pepa e, tra loro, nasce una stupenda storia d’amore, ma molto difficile da portare avanti. Anche perché la Aguirre ha un rapporto nocivo con Alberto Guerra, che arriverà persino al punto di volerla uccidere! Un salto nel passato che potrebbe far piacere a tutti i fan de Il Segreto, che purtroppo hanno scoperto da non molto quello che è successo ai personaggi della telenovela… Chi sopravvivrà invece?