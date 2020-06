Il Segreto, sospesa ultima stagione in Italia: quando torna in onda

Il Segreto, sospesa ultima stagione su Canale 5: la Mediaset manda in onda dal 22 giugno 2020 le repliche del primo capitolo

Una notizia davvero spiazzante quella sull’ultima stagione de Il Segreto. La Mediaset ha scelto di interrompere la messa in onda di questo dodicesimo capitolo e di trasmettere le repliche. Quando avverrà questo clamoroso stop? Da lunedì 22 giugno 2020, il pubblico di Canale 5 non assisterà più ai colpi di scena riguardanti i protagonisti di questa ultima stagione della soap opera spagnola. Infatti, a tenere compagnia ai telespettatori italiani ci penseranno i protagonisti del primo capitolo. Verranno mandate in onda su Canale 5 le repliche della prima stagione. Pertanto, il pubblico si ritroverà nuovamente a seguire le avventure di Pepa Aguirre e di Tristan Castro. Una svolta davvero inaspettata, che pare riguardi la scelta presa dalla soap di chiudere i battenti. Mandando in onda le repliche della prima stagione, i telespettatori potranno così recuperare e comprendere meglio quanto accadrà durante il grande finale.

Il Segreto, tornano sul piccolo schermo Pepa, Tristan e gli altri protagonisti della prima stagione, in attesa del gran finale

E mentre in Spagna, qualche settimana fa, è andato in onda il gran finale de Il Segreto, qui in Italia questo momento viene rimandato, chissà a quando. Per l’intera estate 2020, la soap spagnola continuerà a tenerci compagnia, ma la trama non sarà quella dell’ultima e dodicesima stagione. Come vi abbiamo appena anticipato, dal 22 giugno tornerà sul piccolo schermo il primo capitolo della soap, con Pepa e il resto dei protagonisti di Puente Viejo. Pertanto, in questi tre mesi il pubblico dovrà momentaneamente mettere da parte la trama che vede come protagonisti Isabel, Rosa, Marta, Adolfo e il resto dei personaggi. E se per molti questa notizia rappresenta una grande delusione, per tanti altri si tratta di una vera e propria sorpresa. Il motivo? Questa è l’occasione giusta per rivivere le emozioni che ci hanno regalato, diversi anni fa, Pepa e Tristan.

Ultima stagione Il Segreto, quando torna in onda su Canale 5?

Non solo, Pepa e Tristan, ma anche Soledad e Juan. Questi sono solo alcuni dei personaggi che ritroveremo sul piccolo schermo grazie alle repliche della prima stagione dal prossimo 22 giugno. Ma quando tornerà in onda su Canale 5 la trama dell’ultima stagione? Secondo le prime indiscrezioni, il dodicesimo capitolo dovrebbe riprendere dal prossimo autunno. Per tutta l’estate 2020 andranno, infatti, in onda le repliche. Non ci resta ora che attendere e rivivere le emozioni che ci hanno regalato, diverso tempo fa, Pepa e Tristan!