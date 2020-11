Il Segreto anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre: nozze inaspettate

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che nelle puntate in onda da domenica 29 novembre a venerdì 4 dicembre 2020 accadono non pochi colpi di scena! Rosa appare sempre più instabile. Isabel genera in lei confusione, tanto che arriva a pensare di uccidere suo padre! La ragazza crede che la colpa di tutti i suoi problemi sia solo di Don Ignacio. La giovane Solozabal viene interrotta, fortunatamente, proprio mentre sta per premere il grilletto. Profondamente provata, si ricrede sul padre e punta la pistola contro se stessa. Dopo di che, si convince del fatto che la persona da eliminare sia in realtà Isabel! Marta torna a Puente Viejo e rivela a tutti una notizia inaspettata: a Bilbao ha sposato in gran segreto a Ramon. Inizialmente il padre si mostra incredulo di fronte a questo annuncio, ma poi si infuria per non essere stato prima consultato. Dopo di che, non gli resta che dare la sua benedizione ai due neo sposi. Rosa non crede che la sorella abbia dimenticato Adolfo e, convinta che stia nascondendo qualcosa, la affronta. Per metterla alla prova, decide addirittura di organizzare un incontro. Alla Casona arriva un telegramma che genera reazioni diverse: sta per tornare Donna Begona, la madre di Marta, Rosa e Carolina. La donna, per tutti questi anni, ha vissuto in una clinica, a causa della sua instabilità mentale.

Tiburcio non può non essere nervoso dopo la notizia che ha ricevuto da Estefania, la quale racconta di essere tornata a Puente Viejo in quanto attende un figlio. L’uomo continua a essere tormentato dalla donna, che diventa ancora più insistente. Onesimo, con l’organizzazione del concorso delle frittelle per la festa di San Giuseppe, disturba l’intero paese. L’unico a voler partecipare all’evento è lui stesso. Tiburcio e Hipolito non sopportano più Estefania. Ed ecco che il figlio di Dolores becca la donna con un uomo e decide di seguirlo per scoprire la sua identità. Le indagini non hanno, però, dei risultati. Con l’aiuto di Onesimo, Hipolito continua a indagare e, attraverso un diversivo, riescono a rubarle un documento di identità.

Damian, che è riuscito a sfuggire all’arresto, giura vendetta contro Matias. Quest’ultimo, intanto, pensa di aver chiuso con tutti i problemi legati alla politica. Alicia è fortemente arrabbiata con il Castaneda, che l’ha fatta apparire come una sua collaboratrice e, dunque, come una spia. La giovane Urrutia aiuta Damian a nascondersi. Manuela cerca di riavvicinarsi a Encarnacion, ma lei non vuole avere contatti con la Casona. Nel frattempo, in casa sua Alicia nasconde Damian, il quale risulta scomparso. Temendo il peggio, la ragazza corre a cercarlo. Matias esce allo scoperto come infiltrato del governo e convoca la Urrutia, a cui propone un accordo che potrebbe salvare il padre dal carcere. Indecisa su come muoversi, la giovane ne parla con sua madre, a cui chiede un consiglio.

Nella sala in pietra, si riuniscono gli uomini incappucciati e la loro identità continua a essere un mistero. Ricordando l’aggressione, dopo un incontro con Mauricio, Don Filiberto sprofonda nell’angoscia e trascura anche i suoi doveri di sacerdote. Spinto anche da Isabel, il prete vuole vendicarsi per le umiliazioni subite e, armato di coltello, decide di tendere un agguato al sindaco, convinto che sia l’unico responsabile delle sue disgrazie.

Donna Francisca, di fronte alle condizioni di salute di Raimundo, chiede a Mauricio di aiutarla a morire insieme al suo amato. Tutti iniziano a pensare che la Montenegro voglia mettere fine alla sua vita e a quella dell’Ulloa, con un gesto romantico. La dark lady è pronta a mettere in atto il suo piano. Al contrario di quanto pensava la Marchesa, in realtà ha in mente di lasciare La Habana per trasferirsi in paese.

Tomas è stanco di essere messo in secondo piano e affronta la madre. Nervosa per la decisione che ha appena preso Donna Francisca, la Marchesa reagisce male e confessa di odiarlo a causa di suo padre. In questo modo fa intendere che lui e Adolfo sono fratellastri!