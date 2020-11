Trame Il Segreto, Raimundo: nessuna speranza. La scelta di Francisca

Ne Il Segreto Raimundo rappresenta un personaggio molto amato dal pubblico. Nelle prossime puntate, però, il pubblico di Canale 5 non avrà buone notizie. Donna Francisca, con l’aiuto di Mauricio e Matias, riesce finalmente a riabbracciare l’Ulloa, ma ormai è troppo tardi. Le anticipazioni rivelano che, grazie alla pista fornita dal Capitano Huertas, il sindaco di Puente Viejo trova il punto in cui si trova Raimundo. Dopo di che, annuncia a Matias che suo nonno sta tornando a casa. Con una barella, il povero Ulloa viene trasportato all’interno de La Habana, l’abitazione della Marchesa. Sin da subito, le condizioni di salute di Raimundo appaiono abbastanza gravi. Il medico fa sapere a Francisca che l’uomo è attualmente in stato vegetativo. Pertanto, l’Ulloa non può né parlare né interagire con i suoi cari dopo il suo ritorno a Puente Viejo.

Matias e Francisca soffrono molto nel vederlo in questo stato. Ma la Montenegro non ha intenzione di arrendersi e si dichiara pronta a trovare qualsiasi cura pur di salvare il suo amato. Ed ecco che prende una decisione che fa infuriare non poco la Marchesa. Certa che Isabel stia in realtà tramando alle sue spalle, la dark lady decide di trasferirsi in un’altra abitazione, restando sempre a Puente Viejo! Il suicidio di Campuzano porta Donna Francisca a riflettere nuovamente sulla sua alleanza con la Marchesa e l’intuito le suggerisce di allontanarsi. Prima di lasciare La Habana, la Montenegro consegna ad Antonita una busta con una buona mancia. La cameriera comprende che, in questo modo, Francisca vuole salutarla e ne parla subito con Isabel.

Intanto, la Montenegro parla con Raimundo, sebbene quest’ultimo non possa reagire, e annuncia che i suoi piani stanno per essere completati. Francisca decide così di trasferire l’Ulloa in una casa nel piccolo paesino spagnolo. Quando nota l’espressione delusa della Marchesa, non può non provare soddisfazione. Ad aiutarla con il trasferimento ci pensano Mauricio, Matias e Marcela. La dark lady è convinta che in questa casa modesta Raimundo possa essere servito al meglio e tutti offrono il loro aiuto affinché possa ricevere le cure necessarie. Isabel, però, non prende bene la decisione della sua alleata, tanto che dimostra di essere davvero infastidita.

Dolores va a trovare Francisca e inizia a fare obiezioni sull’umile casa in cui si sono trasferiti. La Montenegro perde la pazienza e rimette al suo posto la proprietaria dell’emporio. Ma ecco che arrivano brutte notizie: il dottor Clemente informa Francisca, Matias e Marcela che lo specialista sta procedendo con gli esami, ma è già chiaro che potrebbero non ci sono speranze per Raimundo. Il medico pensa che nulla possa salvare l’Ulloa, tranne un miracolo.