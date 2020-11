Il Segreto anticipazioni dal 15 al 20 novembre: un suicidio e nuove verità

By

Nel corso delle puntate in onda la prossima settimana, il pubblico italiano assisterà alla morte di un personaggio e non solo: Rosa dimostra di essere fortemente instabile, tanto che la sua famiglia inizia seriamente a preoccuparsi

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano importanti svolte, nel corso delle puntate in onda da domenica 15 a venerdì 20 novembre 2020. Donna Francisca e la Marchesa hanno portato a termine il loro piano, mettendo fine alla vita di zia Eulalia. Le due alleate tornano a Puente Viejo e rivelano a tutti la verità. Sebbene sia soddisfatta di questo finale, la Montenegro deve ancora ritrovare Raimundo, che risulta disperso. Mauricio è costretto a ricattare il Capitano Huertas, affinché li aiuti a trovare Campuzano, l’alleato di Eulalia, con la speranza di salvare l’Ulloa. In questo modo, il sindaco e Matias riescono a rintracciare il tirapiedi della Castro e lo trascinano a La Habana, con lo scopo di costringerlo a confessare dove si trova Raimundo. Non sanno, però, che Isabel è pronta a rovinare i loro piani. Infatti, Campuzano si toglie la vita ancora prima di essere interrogato. Donna Francisca e Matias sono sempre più tormentati da ciò che potrebbe essere accaduto a Raimundo. Il Capitano Huertas trova il capanno dove era stato rinchiuso l’Ulloa e delle tracce fanno pensare che sia riuscito a fuggire.

Rosa è felice del ritorno di Isabel e del fatto che ora niente potrebbe impedire il suo matrimonio. La ragazza, però, appare sempre più gelosa dei sentimenti che Adolfo prova nei confronti di Marta. Dopo uno scatto d’ira, la giovane Solozabal mostra ancora segni di squilibrio mentale, parlando con un’altra versione di se stessa. Continua poi ad avere attacchi isterici e allucinazioni. Questo preoccupa tutta la sua famiglia. Rosa perde nuovamente la testa quando ascolta una telefonata tra suo padre e Marta. La giovane cade poi dalle scale con indosso l’abito da sposa e Carolina, insieme a Encarnacion, corre in suo soccorso. La Solozabal si riprende facilmente e riporta solo qualche graffio. Adolfo inizia ora a preoccuparsi dello stato mentale della sua promessa sposa.

Alla Casona, Pablo affronta Don Ignacio, a cui chiede spiegazioni sulla decisione presa da Maria Jesus di lasciare Puente Viejo. Il giovane sospetta che il padre abbia costretto la donna ad andare via e tenta così di scoprire la verità. Ed ecco che finalmente viene messo di fronte alla verità, quando ascolta una conversazione tra Ignacio e Maria Jesus. Quest’ultima dimostra di aver deciso di lasciare Puente Viejo per ottenere denaro. Questo sconvolge il ragazzo.

Encarnacion è preoccupata per suo marito e rivela ad Alicia la verità su quanto accaduto durante l’incidente in fabbrica. Urrutia ha confessato tutto a Santos: fu lui il vero responsabile della morte dell’operaio. Non solo, dà al giornalista le prove che confermano l’innocenza di Don Ignacio. Tra i due amici c’è una discussione, causate proprio da quanto rivelato da Urrutia. Si scopre, durante queste puntate, che Santos è un alleato di Maria Jesus, la madre di Pablo. Insieme hanno intenzione di rovinare la vita del Solozabal.

Hipolito tenta di corrompere Estefania, per portarla a lasciare Puente Viejo e aiutare così Tiburcio. La donna, però, torna a tormentarli. Il figlio di Dolores, con l’aiuto di Onesimo, mette in atto un piano per liberarsi di lei. Purtroppo i Miranar falliscono. Ora Tiburcio non può fare altro che confessare a Dolores il suo tradimento.

Manuela, a causa dei suoi problemi di salute, dà cenni di cedimento. Intanto, Tomas cerca di portare a termine le modifiche alla miniera, per renderla più sicura, ma Adolfo non gli dà ascolto, in quanto preso dai suoi problemi.