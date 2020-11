Il Segreto, perché è arrivata la madre di Pablo? La verità è inaspettata

Il mistero viene svelato nel corso delle prossime puntate in onda in Italia e finalmente i protagonisti scoprono qual è il reale motivo per cui Maria Jesus è giunta a Puente Viejo

Nel corso delle prossime puntate italiane de Il Segreto, i telespettatori scopriranno la verità su Maria Jesus, la madre di Pablo. La donna è giunta a Puente Viejo con uno scopo ben preciso e non per conoscere suo figlio! Sin da subito Don Ignacio ha compreso che la donna avesse un subdolo piano in mente. Inizialmente il Solozabal crede che voglia solo ottenere del denaro e poi sparire nuovamente dalla vita di Pablo. In realtà, la situazione è molto più complicata di quello che il pubblico e gli stessi personaggi si aspettano. Infatti, la verità sconvolge non poco il Solozabal, che si ritrova costretta a cercare subito una soluzione! Il mistero viene svelato quando Ignacio mette Pablo di fronte alla verità.

Scendendo nel dettaglio, l’imprenditore decide di far ascoltare di nascosto una conversazione che lui stesso tiene con Maria Jesus. Durante questo dialogo, il Solozabal propone alla sua ex amante del denaro in cambio della sua uscita di scena. Ed ecco che, inconsapevole della presenza di suo figlio, la donna accetta la proposta! In questo modo, Pablo comprende il motivo per cui sua madre ha deciso di lasciare improvvisamente Puente Viejo. Le anticipazioni rivelano che il giovane esce allo scoperto e rivela alla madre di aver ascoltato questa conversazione!

Sentendosi tradita da Don Ignacio, Maria Jesus non reagisce affatto bene! Ferita per quanto accaduto, dichiara vendetta nei confronti dell’imprenditore, convinta che presto gli farà pagare un amaro prezzo per ciò che le ha fatto! Le intenzioni della donna non sono per nulla positive e in questa fase della trama il pubblico italiano scoprirà finalmente la verità.

In realtà, Maria Jesus è d’accordo con Alberto Santos, il giornalista giunto a Puente Viejo per indagare sulla morte avvenuta all’interno della fabbrica di Don Ignacio diverso tempo fa. Lo stesso Alberto racconta al Solozabal che la vittima era proprio suo padre e che Maria Jesus è sua zia! Insieme stanno cercando vendetta, in quanto convinti che l’uomo non sia morto a causa di un incidente ma che sia avvenuto un omicidio. In particolare, Santos crede che suo padre sia stato ucciso per fare pressioni a Maria Jesus. A questo punto, il giornalista minaccia Ignacio di farlo finire in carcere con Urrutia!

Da quale parte si schiera Pablo a questo punto? Il giovane sceglie di appoggiare suo padre e decide di recarsi lui stesso nella stanza dell’ostello dove sua madre ha soggiornato in questi giorni. Il ragazzo spera che la donna abbia dimenticato qualcosa che possa aiutare Urrutia. Pablo, purtroppo, non riesce a trovare nulla.