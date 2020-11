Il Segreto, Pablo capisce chi è davvero Maria Jesus: lei giura vendetta

Pablo deve affrontare una brutta delusione nelle prossime puntate de Il Segreto! Le anticipazioni annunciano che Maria Jesus cede alla proposta di Don Ignacio. Quest’ultimo è da sempre convinto che la donna non sia realmente interessata al figlio, anzi. Il Solozabal è certo che sia giunta a Puente Viejo per raggiungere altri scopi e non per riabbracciare Pablo. Intanto, il giovane appare davvero molto felice di avere finalmente al suo fianco la sua madre biologica. Purtroppo non sa che ben presto gli dirà addio! La sua uscita di scena avviene dopo le pressioni di Ignacio, il quale le propone di lasciare Puente Viejo in cambio di soldi! Maria Jesus, inaspettatamente, acconsente alla richiesta e accetta quando le viene offerto dal Solozabal per dimenticare Pablo.

Dopo aver pensato molto all’offerta di Don Ignacio, Maria è pronta a dire addio a suo figlio! La donna decide di lasciare Puente Viejo, in cambio di una grossa somma di denaro, confermando i sospetti del Solozabal! A questo punto, rivela al figlio che presto andrà via. Felice di averla ritrovata, il giovane non riesce però a capire cosa spinga la madre ad andarsene così all’improvviso. Ed ecco che Pablo ammette di fronte a suo padre di essere molto confuso: ci sono dei segreti tra i suoi genitori che non riesce a comprendere. Infatti, il giovane confessa di non sapere più a chi credere. A questo punto, per chiarire definitivamente le idee al figlio, Ignacio prepara un incontro sconvolgente. Con questa mossa, il Solozabal spera di poter aiutare Pablo a capire la verità, anche se è consapevole che gli farà male.

Scendendo nel dettaglio, Ignacio incontra Maria Jesus e segretamente il ragazzo può ascoltare la loro conversazione. Proprio a questo punto, Pablo capisce finalmente chi è davvero la sua madre biologica! Durante il dialogo con il Solozabal, la donna ribadisce di essere pronta a lasciare Puente Viejo e a dimenticare suo figlio in cambio di una grossa somma di denaro. Di fronte a queste parole sconvolgenti, Pablo non reagisce affatto bene.

È grande la delusione del ragazzo, che non si aspettava tutto questo. Maria Jesus si sente profondamente tradita da Ignacio, il quale fa ascoltare in segreto la loro conversazione a Pablo. Con grande rabbia e ferita dal fatto che suo figlio abbia ascoltato la verità, Maria Jesus giura vendetta contro Ignacio per tutto ciò che le ha fatto durante questi anni! La donna, infatti, sta preparando un piano per vendicarsi del Solozabal!