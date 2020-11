Anticipazione Il Segreto, Adolfo: di chi è davvero figlio? I sospetti di Tomas

Di chi è figlio Adolfo? Questa è la domanda che si pone Tomas nelle prossime puntate de Il Segreto. In particolare, il giovane inizia ad avere dei sospetti su chi sia davvero il padre di suo fratello. Dopo una conversazione con sua madre Isabel inizia a pensare che lui e Adolfo non abbiano lo stesso papà. Il tutto accade quando la Marchesa è furiosa poiché il suo piano non sta procedendo come aveva progettato. Donna Francisca agisce anticipatamente e riesce a lasciare Isabel senza parole. Arrabbiata, affronta Tomas e si sfoga contro di lui, rimproverandolo di averle nascosto i suoi progetti per modernizzare la miniera. Proprio durante questo confronto, Isabel gli fa intendere che Adolfo non è figlio del suo defunto marito.

Scendendo nel dettaglio, la Marchesa fa queste dichiarazioni quando Tomas le chiede il motivo per cui li ha sempre trattati in modo diverso. Il giovane è convinto che la madre abbia sempre dato più importanza ad Adolfo. Quando Isabel sembra rivelare che non sono figli dello stesso padre, Tomas inizia a farle pressioni. Il ragazzo pretende dalla madre delle spiegazioni. La Marchesa riesce, però, a distogliere l’attenzione del figlio su una questione abbastanza delicata, quella riguardante il matrimonio di Adolfo e Rosa. Ma le anticipazioni annunciano che Tomas non si ferma qui! Il giovane De Los Visos è pronto a scoprire la verità sul fratello. In effetti, a molti è apparso strano un gesto della Marchesa: quando Adolfo doveva ricevere una trasfusione di sangue in ospedale, ha fatto di tutto affinché non fosse Tomas a donarglielo.

Isabel ha agito come se avesse qualche dubbio sulla compatibilità del sangue dei due figli. Con il passare del tempo, si fa vivo Jean Pierre, l’uomo con cui la Marchesa ha trascorso, qualche tempo fa, una viaggio segreto. Tomas comprende che i due stanno nascondendo qualcosa. In questa circostanza, ricorda tutte quelle volte che sua madre gli ha fatto avere dei dubbi sul vero padre di Adolfo. Pertanto, inizia a pensare che sia Jean Pierre il papà di suo fratello! Le anticipazioni rivelano che, attraverso queste indagini, Tomas riesce a scoprire il reale motivo per cui Isabel e Don Ignacio si odiano così tanto. La causa risale a quanto accadde diversi anni fa e la verità finalmente esce fuori. In questo modo, Tomas ha modo di smascherare Jean Pierre. Quest’ultimo è davvero il padre di Adolfo? Pare che il De Los Visos non riesce a risolvere questo mistero!