Il Segreto anticipazioni dal 25 al 30 ottobre: una gravidanza inaspettata

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che, durante le puntate in onda da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2020, Adolfo finisce in ospedale. Il De Los Visos lotta tra la vita e la morte, mentre Rosa confessa di essere incinta

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2020, nella famiglia Solozabal i problemi aumentano. Mentre Don Ignacio si impegna ad aiutare Pablo a ritrovare sua madre, la presenza del giornalista Alberto Santos diventa insostenibile. Rosa appare sconvolta e si rifiuta di affrontare l’argomento di Adolfo con Marta, sebbene Manuela cerchi di mettere la pace tra loro. Ed ecco che inaspettatamente Rosa confessa di essere incinta di Adolfo! Ovviamente, di fronte a questa confessione, Marta e Manuela restano senza parole. Juan Montalvo si reca in una bisca vicino Puente Viejo e qui si lascia sfuggire qualche informazione di troppo sul suo conto. Dopo di che, il giovane gioca una partita a poker, durante un’altra serata, insieme ad Adolfo all’interno della stessa bisca. Juan si rende conto di essere stato riconosciuto dai criminali che lo stanno cercando e scappa.

Questi malviventi accerchiano improvvisamente Adolfo e lo riducono in fin di vita. La situazione in casa Solozabal diventa sempre più difficile e ad aggravarla è la notizia sulle condizioni di salute di Adolfo, ricoverato in ospedale. Il ragazzo riesce a superare una seconda operazione, grazie all’intervento della Marchesa che, dopo Tomas, si offre volontaria per la trasfusione di sangue. Il Capitano Huertas si reca poi a La Habana per arrestare Juan. Intanto, Rosa vuole a tutti i costi sposare al più presto Adolfo e consiglia a Marta di lasciare Puente Viejo. Dopo di che, rivela anche a Don Ignacio la notizia sulla gravidanza. Il Solozabal non prende affatto bene la confessione della figlia.

Pablo ritrova sua madre e ora Carolina teme di perderlo. A questo punto, insiste per conoscere meglio la donna. Inigo controlla l’auto dopo l’incidente e scopre che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno. Di fronte a questa notizia, la Marchesa teme che possa essere stato Mauricio, il quale segue gli ordini di Donna Francisca.

Tiburcio risulta ancora scomparso e la famiglia Miranar chiede aiuto a Mauricio, che decide di organizzare delle ricerche. Il sindaco, però, deve affrontare i suoi problemi con Don Filiberto, dopo aver tagliato i fondi comunali per la chiesa. Il prete mette in atto una protesta in piazza e continua a insultare pubblicamente Mauricio. Tiburcio finalmente torna a casa, proprio quando Onesimo inizia a pensare che Dolores sia rimasta vedova per la seconda volta. L’uomo appare spaesato. In particolare, non ricorda cosa sia accaduto durante la settimana in cui è scomparso. In seguito, Filiberto viene aggredito da alcuni uomini con il volto coperto e tutti i sospetti ricadono su Mauricio.

Raimundo, scappato dalla fattoria in cui era stato rinchiuso, cerca di salvarsi mentre i suoi rapitori lo stanno cercando. L’Ulloa, però, non riesce più a correre, in quanto è esausto. Matias, sebbene Camelia si sia svegliata e non abbia riportato conseguenze dopo l’incendio, perde completamente la testa. Insieme a Marcela, nutre dei sospetti su chi possa aver causato gli incendi. Il Castaneda si scaglia contro Mauricio, puntandogli contro una pistola. Ottiene da lui delle informazioni, anche se si aspettava un’altra realtà dei fatti.