Il Segreto anticipazioni, Raimundo fugge: la sua fuga si conclude male

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Raimundo riesce a fuggire dalla fattoria in cui è stato rinchiuso. L’Ulloa, però, non si ricongiunge con Donna Francisca. La sua fuga, purtroppo, non si conclude come lui aveva sperato

Raimundo riesce a fuggire nelle prossime puntate de Il Segreto. Le anticipazioni, però, rivelano che la fuga non procede nel migliore dei modi. L’Ulloa ha la possibilità di lasciare la fattoria dove l’hanno rinchiuso Donna Eulalia e Campuzano. Quest’ultimo informa la Castro di quanto accaduto e inizia la ricerche. L’uomo afferma di avere un gruppo di uomini che stanno cercando il loro ostaggio. Intanto, mentre Raimundo continua a scappare dai suoi rapitori, Donna Francisca e Matias appaiono profondamente preoccupati. I due non sanno che fine abbia fatto l’Ulloa e non possono non temere il peggio. Nei prossimi giorni, la Montenegro ha un confronto molto acceso con Isabel. In particolare, Francisca ammette di essere quasi certa del fatto che dietro la sparizione improvvisa di suo marito ci sia lo zampino della Marchesa. Durante questa conversazione, la madre di Tomas fa sapere alla sua alleata che Donna Eulalia sta cercando vendetta. A questo punto, i piani di Donna Francisca cambiano.

La dark lady di Puente Viejo organizza alcune mosse per difendersi da zia Eulalia e si allea nuovamente con la Marchesa. Le due mettono in atto un piano davvero inaspettato, che riesce a sconvolgere tutto il paese di Puente Viejo. Nel paesino spagnolo arriva, improvvisamente, una terribile notizia che riguarda proprio la Marchesa. Intanto, Raimundo lascia il suo cappotto lungo la via e attraversa un ruscello, cancellando le sue tracce. Campuzano informa Donna Eulalia che stanno seguendo le sue orme. L’uomo promette alla Castro che Raimundo non riuscirà a lasciare le montagne. A questo punto, Eulalia avverte il suo alleato: se non troverà l’Ulloa ci saranno delle conseguenze. Matias è sempre più preoccupato per la sparizione improvvisa del nonno e condivide i suoi timori con Francisca. Quest’ultima cerca di rassicurarlo e gli chiede di fidarsi di lei: ora sa come individuarlo. Nonostante ciò, la Montenegro non può fornire ulteriori dettagli con Matias e Marcela.

Le anticipazioni rivelano che la fuga di Raimundo prende una svolta negativa. Esausto, l’Ulloa inciampa e perde conoscenza! Nella foresta qualcuno trova l’uomo svenuto, si accerta che sia vivo e decide di portarlo via. Di chi si tratta? Probabilmente di Campuzano! Infatti, i telespettatori italiani scopriranno, nelle prossime settimane, che Raimundo non riesce a tornare a Puente Viejo. L’Ulloa torna nuovamente a essere prigioniero di Donna Eulalia! Francisca è sempre più lontana dal suo amato, ma non perde le speranze. La Montenegro è davvero pronta a tutto pur di ritrovare Raimundo.