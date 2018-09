Il Segreto anticipazioni dal 10 a 15 Settembre 2018: Severo libero

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Severo non va in carcere

La prossima settimana a Il Segreto viene finalmente chiuso il processo a Severo. Il marito della defunta Candela è libero e non è destinato a marcire in carcere. In ogni caso, il giudice che s è occupato del caso decide di parlare in privato con Santacruz. Il magistrato mette al corrente il buon uomo di quanto è stato cercato di fare da Donna Francisca. La dark-lady della soap opera spagnola ha tentato in tutti i modi di sabotare il processo e di far finire in galera il suo nemico. In ogni caso, non ci è riuscita. A La Villa continuano i problemi tra Saul, Prudencio e Julieta. La giovane ragazza non riesce a prendere le distanze dal suo amato, nonostante sia ormai legata in matrimonio all’altro.

Il Segreto anticipazione: l’assassino di Mariana torna in libertà

E mentre Saul e Prudencio continuano a contendersi Julieta, le cose non vanno affatto bene neanche per la famiglia Castaneda. Nicolas e Alfonso vengono a sapere che l’assassino della loro amata Mariana potrebbe tornare in libertà. Il marito della donna è disperato ed è pronto a tutto per far sì che non accada nulla di simile. Anche il marito della dolce Emilia non riesce a fare finta di nulla, tanto da svelare di avere il bisogno di parlare con suo fratello Ramiro. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che le cose non si metteranno affatto bene e che il fotografo si metterà nei guai.

Il Segreto anticipazioni: problemi in vista per Saul

Horacio, figlio di Larraz, non sembra riuscire a recuperare le forze e con il passare dei giorni viene a galla un’amata verità. Saul e Prudencio scoprono che l’uomo ha mentito sull’età del figlio e per questo non è coperto dall’assicurazione sanitaria. Nonostante la Montenegro non voglia aiutarli, Raimundo e i fratello Ortega la convincono a donargli il denaro di cui ha bisogno. In tutto ciò, Larraz e altri uomini sembrano essere pronti a linciare Saul, che viene però salvato all’ultimo minuto.