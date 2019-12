Il Segreto anticipazioni 2020: ecco cosa accade a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto prossimo anno: Elsa e Isaac si sposano e lasciano Puente Viejo

Il nuovo anno 2020 porta con sé grandi colpi di scena nella soap Il Segreto. In particolare, assisteremo a una strana e inaspettata alleanza. Ma prima, vedremo una coppia lasciare Puente Viejo per sempre. Stiamo parlando di Elsa e Isaac. Finalmente i due innamorati riescono a coronare il loro grande sogno di diventare marito e moglie. Dopo tante complicazioni e difficoltà, la coppia trova il momento perfetto per convolare a nozze e costruire la loro famiglia. Ciò accade solo dopo la morte di Antolina. Ebbene la perfida biondina, come vi abbiamo già anticipato, perde tragicamente la vita di fronte agli occhi di Isaac e Matias. Con la scomparsa dell’ex ancella, Elsa può finalmente vivere serenamente la sua vita. La Laguna riceve così la proposta di matrimonio che da tempo attende e diventa la moglie del Guerrero. Ed ecco che arriva per lei un inaspettato messaggio, da parte di Alvaro. Il medico intende chiederle scusa e invita entrambi a raggiungerlo. Non ha solo intenzione di chiedere perdono per le sue terribile azioni, ma vuole anche tornare a Elsa ciò che è suo: il denaro che le ha rubato. La coppia lascia così Puente Viejo in modo definitivo, raggiungendo prima Alvaro.

Spoiler Il Segreto 2020: Maria indaga su Dori Vilches

Elsa e Isaac non sono gli unici a essere protagonisti delle puntate che andranno in onda il nuovo anno. Anche Maria continua a essere al centro della scena, mentre cerca di tornare a camminare. Le cure non sembrano portare a dei miglioramenti e questo la porta inevitabilmente a cercare delle risposte. La Castaneda inizia a dubitare dell’infermiera che la sta seguendo, Dori Vilches. Quest’ultima, infatti, è abbastanza misteriosa e noi sappiamo bene che è una complice di Fernando. In particolare, Maria inizia a indagare sulla donna quando nota che è innamorata del Mesia. Dunque, nel 2020 vedremo la Castaneda avvicinarsi alla verità, fino ad arrivare a una conclusione per lei inaspettata.

Trama Il Segreto nuovo anno: Donna Francisca si allea con Severo e Carmelo

Fernando non sta solo portando dei gravi problemi a Maria, ma anche a tutto al paese di Puente Viejo. Il suo obbiettivo è quello di vendicarsi contro gli abitanti del posto e Donna Francisca non ha più dubbi su questo piano. Ora la Montenegro non solo deve salvare il suo amato paese, ma anche la sua adorata figlioccia. Per ottenere la vittoria, la dark lady deve allearsi con i suoi più grandi nemici: Severo e Carmelo. Le anticipazioni vedono, infatti, i tre diventare alleati contro Fernando. Questa guerra porta a una grande svolta nella soap.