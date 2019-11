Il Segreto: Matias e Isaac accusati di omicidio? La morte di Antolina

Anticipazioni Il Segreto: Antolina cerca ancora vendetta contro Isaac

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto assisteremo alla morte di Antolina. L’ex ancella perde la vita sotto gli occhi di Isaac, che in realtà cerca in tutti i modi di salvarla. Sul posto arriva anche Matias e, proprio per tale motivo, i due temono di essere accusati di omicidio. Prima di ciò, Antolina mette in atto un subdolo piano per uccidere Isaac. La perfida biondina viene finalmente smascherata da Elsa e Isaac. Durante un finto malore della Laguna, convinta che quest’ultima stia morendo, Antolina confessa tutti i suoi crimini. Fuori dalla stanza sono presenti il Guerrero e la polizia, ma l’ex ancella riesce a fuggire in tempo. Infatti, le forze dell’ordine non riescono a mettere dietro le sbarre la perfida biondina. A questo punto, Isaac dimostra di essere fortemente preoccupato per le intenzioni di Antolina, in quanto teme che possa far del male a Elsa. Pertanto, chiede alla Laguna di andare a vivere momentaneamente nella locanda di Matias e Marcela. L’ex ancella, intanto, vive in condizioni disumane, tanto che si ritrova costretta a rubare all’emporio dei Miranar. Ed ecco che vedremo la giovane procurarsi una pistola!

Il Segreto anticipazioni: Antolina muore sotto gli occhi di Isaac e Matias

Antolina è pronta a tutto pur di vendicarsi e questa volta nel suo mirino finisce Isaac, a cui chiede un appuntamento nel bosco. L’ex ancella tenta di mettere fine alla vita del Guerrero, puntandogli contro l’arma. Ma ecco che accade qualcosa di davvero sconvolgente: Antolina perde l’equilibrio e muore cadendo da un precipizio. Inizialmente Isaac tenta di salvarla, ma quando lei cerca di portarlo giù con sé libera la stretta e la lascia morire. Sul posto arriva anche Matias, il quale assiste al tragico momento. Dopo di che, il Castaneda torna a Puente Viejo per spiegare quanto accaduto alla perfida biondina. Ma i due amici vengono considerati colpevoli o innocenti della morte di Antolina?

Anticipazione Il Segreto: Isaac e Matias vengono arrestati per omicidio?

Isaac e Matias hanno visto morire Antolina e ora temono per le loro vite. Infatti, i due amici di Puente Viejo dimostrano di essere preoccupati per ciò che le autorità potrebbero scoprire sulla morte dell’ex ancella. Pertanto, pensano di poter essere accusati di omicidio. Vi anticipiamo che fortunatamente sia Isaac che Matias non corrono alcun rischio. Anzi, il Guerrero ora può finalmente vivere in serenità la sua storia d’amore con Elsa!