Il Paradiso delle Signore Marta ritorna: Gloria Radulescu è di nuovo sul set

Buone notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. Gloria Radulescu è tornata sul set. L’attrice ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha condiviso alcune storie che la vedono nei panni di Marta Guarnieri in Conti. Del resto l’italo-rumena l’aveva già anticipato qualche mese fa: sarebbe tornata nella soap opera in vista delle festività natalizie. Per vedere il personaggio di Marta in video toccherà però attendere ancora qualche mese. Molto probabilmente il suo ritorno nella serie avverrà tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio visto che le riprese vengono effettuate con largo anticipo.

Per il momento Gloria Radulescu non ha fornito anticipazioni sulla sua storia ne Il Paradiso delle Signore. Di sicuro Marta troverà una situazione molto diversa rispetto a come l’aveva lasciata. Il marito Vittorio Conti si è ricongiunto con i suoi parenti: la cognata Beatrice e i nipoti Pietro e Serena. Ora vivono tutti insieme appassionatamente sotto lo stesso tetto e al momento Marta è all’oscuro del passato che coinvolge i due cognati.

Prima del matrimonio con Edoardo Beatrice ha avuto un fugace flirt con Vittorio. Un tradimento che ha portato i due fratelli a non rivolgersi la parola per anni mentre Beatrice e il marito hanno avuto più di qualche problema di fiducia.

Ma al suo ritorno a Milano Marta dovrà fare i conti pure con una sconvolgente verità che riguarda la famiglia Guarnieri. Federico Cattaneo è il figlio illegittimo di Umberto. Dunque il pubblicitario è il fratellastro di Marta. I due hanno sempre avuto un buon rapporto complice anche il lavoro insieme a Il Paradiso delle Signore. Questo legame di parentela scombussolerà gli equilibri?

Perché Gloria Radulescu era andata via

Dopo tre anni di lavoro no stop a Il Paradiso delle Signore Gloria Radulescu ha deciso di concedersi una pausa per concentrarsi sulla sua vita privata. Da qualche mese ha ritrovato l’amore: oggi è felicemente fidanzata con Daniele Di Benedetti, formatore e ricercatore di felicità che vive a Malta. L’attrice ha trascorso gli ultimi mesi fuori dall’Italia: un periodo lontana dallo stress, dagli impegni quotidiani di lavoro e dedito solo al benessere fisico e psicologico.

Daniele Di Benedetti ha 34 anni ed è uno scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale. L’incontro con Gloria è avvenuto casualmente, grazie ad un commento sui social network. Qualche tempo fa la Radulescu non ha nascosto la voglia di maternità. A quasi 30 anni l’attrice de Il Paradiso delle Signore – vista pure ne Le tre rose di Eva e Non dirlo al mio capo – sogna una famiglia e una certa stabilità affettiva.