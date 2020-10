By

Dopo la morte di Edoardo Conti tornano a galla vecchi problemi per il marito di Marta Guarnieri. E l’entrata in scena di Beatrice, Pietro e Serena promette scoppiettanti colpi di scena.

Ritorno al passato per Vittorio Conti. Nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore – la terza daily – è venuto a mancare Edoardo, parente dell’ex pubblicitario. Un rapporto, quello tra i due, piuttosto travagliato. Ma cosa è successo tra i fratelli Conti? Perché Vittorio – interpretato da Alessandro Tersigni – ha parlato di un errore grave, di una mancanza di rispetto nei confronti di Edoardo? Se avete la memoria corta o semplicemente non avete guardato tutte le stagioni de Il Paradiso delle Signore siete nel posto giusto!

La diatriba tra Vittorio e Edoardo Conti risale alla prima stagione de Il Paradiso delle Signore, quando non era ancora una soap opera quotidiana bensì una fiction in prima serata. All’epoca Vittorio ha confidato all’amica ed ex fidanzata Teresa Iorio (Giusy Buscemi) i suoi drammi famigliari.

Quando Edoardo e Beatrice erano solo fidanzati Vittorio ha approfittato della cognata (video più in basso). Il dottor Conti l’ha letteralmente sedotta, spezzando così il legame con il fratello maggiore, di professione maestro elementare. Nonostante il tradimento Beatrice è poi riuscita a sposare Edoardo, con il quale ha avuto un momento di crisi, e ad avere dall’uomo due figli: Pietro e Serena.

Vittorio non è mai sceso nei particolari riguardo il rapporto avuto con Beatrice: tra i due c’è stata una vera notte di passione o solo un bacio? La questione è rimasta sospesa fino ad oggi: è chiaro che verrà approfondita nelle puntate della terza stagione daily de Il Paradiso delle Signore. E c’è addirittura chi sospetta che il maggiore Pietro possa essere figlio di Vittorio e non di Edoardo…

Prima di morire Edoardo ha fatto la sua comparsa pure nella prima stagione daily, quando Vittorio lo ha informato della presenza di una presunta sorellastra, Lisa. Edoardo non ha mai creduto alla versione della ragazza, al contrario di Vittorio, che è stato praticamente raggirato da un piano messo in piedi dal malefico Luca Spinelli.

Le opposte visioni hanno allontanato ancora di più i fratelli Conti che poi non sono più riusciti a riconciliarsi, complice anche il fatto di non abitare nella stessa città. Al di là delle vecchie ruggini del passato, però, Edoardo ha chiesto a Vittorio – tramite testamento – di prendersi cura della sua famiglia.

Una promessa che Vittorio intende rispettare ora che è rimasto solo, con la moglie Marta volata a New York per un nuovo e prestigioso impegno di lavoro.

Dove rivedere tutte le repliche de Il Paradiso delle Signore

Tutte le puntate de Il Paradiso delle Signore – a partire dalla prima stagione – sono disponibili su Rai Play, il servizio streaming gratuito della Rai.