Il Paradiso delle Signore, arrivederci Marta: quando torna Gloria Radulescu

Marta Guarnieri lascia momentaneamente Il Paradiso delle Signore. La moglie di Vittorio Conti si trasferisce per qualche mese a New York, dove viene ingaggiata da una prestigiosa agenzia di comunicazione dopo un corso estivo di fotografia. Ma niente paura: non si tratta di un addio definitivo bensì di un arrivederci. È stata la stessa Gloria Radulescu, che presta il volto al personaggio dalla terza stagione, a chiarirlo sui social network. L’attrice italo-rumena si è tagliata del tempo per sé e per i suoi affetti ma il prossimo dicembre tornerà sul set della soap opera di Rai Uno. Quindi Marta riapparirà in video nella seconda metà della quinta stagione, ufficialmente iniziata lo scorso lunedì 12 ottobre. In assenza della moglie Vittorio dovrà fare i conti con alcuni drammi del passato: il fratello Edoardo morirà in un incidente e in città ritorneranno la cognata Beatrice e i nipoti Pietro e Serena. Invece Adelaide e Umberto, rimasti senza Marta e Riccardo, dovranno fare i conti con l’improvvisa scomparsa di Achille Ravasi e con il rapporto sempre più stretto con Federico Cattaneo.

Marta lascia momentaneamente Il Paradiso delle Signore

Via Instagram Gloria Radulescu ha annunciato che tornerà sul set de Il Paradiso delle Signore a dicembre. Il ritorno di Marta Guarnieri è dunque previsto per il mese di febbraio, nella seconda parte della quinta stagione (la terza daily). Perché Gloria ha deciso di lasciare momentaneamente la serie? Non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo ma sembra che la 28enne abbia voluto dedicarsi un po’ alla vita privata dopo il malore della scorsa estate. La Radulescu è così volata a Malta, dove vive il suo nuovo fidanzato Daniele Di Benedetti, con il quale fa coppia fissa da circa un anno. Sull’isola i due stanno vivendo giorni pieni di amore e passione, ma anche gioia e ottimismo.

Gloria Radulescu: chi è il fidanzato Daniele Di Benedetti

Daniele Di Benedetti ha 34 anni ed è uno scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale. L’incontro con l’attrice Rai è avvenuto casualmente, grazie ad un commento sui social network. Qualche tempo fa Gloria Radulescu non ha nascosto la voglia di maternità. A quasi 30 anni l’attrice de Il Paradiso delle Signore – vista pure ne Le tre rose di Eva e Non dirlo al mio capo – sogna una famiglia e una certa stabilità affettiva. Con Daniele è giunto per Gloria Radulescu il momento di fare sul serio? Lo scopriremo solo vivendo…