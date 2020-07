Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu parla del fidanzato Daniele

Dopo la prima foto di coppia su Instagram, Gloria Radulescu ha parlato a cuore aperto del nuovo fidanzato, esperto di marketing e “risvegliatore” di felicità. La Marta Guarnieri de Il Paradiso delle Signore ha raccontato di questa nuova e appassionante storia d’amore in una lunga intervista rilasciata al settimanale Intimità. Per la 28enne italo-rumena è un periodo davvero magico e l’incontro con Daniele ha indubbiamente cambiato la sua vita. Tanto che Gloria non ha sofferto così tanto durante l’emergenza Coronavirus: la quarantena forzata è stato un modo per conoscere meglio Daniele e rendere più forte il loro legame nato per caso, grazie ad Instagram, come confidato dalla Radulescu. Gloria ha visto un video social di Di Benedetti e ha replicato con un semplice cuore, segno di grande apprezzamento. Quel like non è sfuggito a Daniele, che ha cominciato ad indagare sull’attrice rimanendo subito affascinato.

Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu e Daniele Di Benedetti sono fidanzati

“A Daniele sono piaciute alcune cose che postavo. Abbiamo così cominciato a scriverci, a conoscerci. E dopo due mesi di appuntamenti virtuali ci siamo incontrati per davvero. Un incontro strano, emozionante, potente. Abbiamo parlato per tre ore di fila di fronte a un caffè. E ora il caffè lo beviamo insieme tutte le mattine…”, ha dichiarato Gloria Radulescu, che ha trascorso il lockdown a Roma, insieme al nuovo compagno Daniele Di Benedetti. Nonostante la liaison sia nata solo da qualche mese i due hanno già scelto di convivere, consci del forte sentimento che li lega. E fino ad oggi tutto procede a gonfie vele...”Sono felice e serena. Merito di Daniele che mi sta arricchendo la vita con la sua profondità e i suoi valori. Mi sta aiutando a far uscire allo scoperto parti di me che avevo sepolto”, ha spiegato la collega di Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Dopo una breve vacanza in Puglia con la sua dolce metà, Gloria è rientrata nella Capitale per girare le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda su Rai Uno il prossimo settembre.

Gloria Radulescu: chi è il fidanzato Daniele Di Benedetti

Daniele Di Benedetti ha 34 anni ed è uno scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale. Qualche tempo fa Gloria Radulescu non ha nascosto la voglia di maternità. A quasi 30 anni l’attrice de Il Paradiso delle Signore – vista anche ne Le tre rose di Eva e Non dirlo al mio capo – sogna una famiglia e una certa stabilità affettiva. Daniele sarà quello giusto? Sarà quello del per sempre? Lo scopriremo solo vivendo…