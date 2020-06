Il Paradiso delle Signore Marta: l’attrice Gloria Radulescu fidanzata con Daniele Di Benedetti

Gloria Radulescu è finalmente uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Da tempo si parlava di una nuova relazione per l’interprete di Marta Guarnieri de Il Paradiso delle Signore e ora la diretta interessata ha deciso di non nascondersi più. Nelle ultime stories Instagram – dove è seguita da più di 54 mila follower – l’attrice italo-albanese si è mostrata in compagnia della sua dolce metà, tra baci, abbracci, coccole e dichiarazioni d’amore. Il fortunato è Daniele Di Benedetti, 34enne scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale.

Gloria Radulescu e Daniele Di Benedetti sono usciti allo scoperto su Instagram

Gloria Radulescu e Daniele Di Benedetti (foto in basso) hanno confermato la loro liaison sui rispettivi account Instagram, con una serie di stories dove si mostrano molto complici e affiatati. Come svelato dalla protagonista de Il Paradiso delle Signore la relazione va avanti ormai da tre mesi. Una relazione, dunque, assai “fresca” ma che pare già molto importante e solida. Non è chiaro ma sembra che i due abbiano trascorso insieme il difficile periodo della quarantena. Una prova complicata che avrà sicuramente aiutato a rafforzare il legame. La Radulescu si gode le giornate in compagnia del nuovo fidanzato in attesa di tornare sul set: ad oggi non è ancora chiaro quando ripartiranno le riprese della soap opera di Rai Uno.

Gloria Radulescu pronta a diventare mamma: Daniele è quello giusto?

In una intervista di qualche mese fa Gloria Radulescu non ha nascosto la voglia di maternità. A 28 anni l’attrice de Il Paradiso delle Signore – vista anche ne Le tre rose di Eva e Non dirlo al mio capo – sogna una famiglia e una certa stabilità affettiva. Daniele Di Benedetti sarà quello giusto? Sarà quello del per sempre? Lo scopriremo solo vivendo…