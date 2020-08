Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu torna sul set dopo il malore

Gloria Radulescu è finalmente tornata sul set de Il Paradiso delle Signore. Nei giorni scorsi l’attrice italo-rumena è stata costretta ad un breve ricovero in ospedale per via di un malore improvviso. Più precisamente una colica renale che l’ha costretta a rallentare col suo lavoro. Per fortuna nulla di grave e dopo un po’ di riposo la 28enne è tornata ad indossare i panni dell’ereditiera Marta Guarnieri. È stata la stessa Gloria a rassicurare tutti i suoi follower su Instagram dove, dopo le foto con flebo al braccio, si è mostrata dietro le quinte della soap opera di Rai Uno. Insieme alla Radulescu il collega Alessandro Tersigni, che nella serie interpreta il ruolo di suo marito, l’imprenditore e pubblicitario Vittorio Conti. Per entrambi sarà una estate diversa dalle altre: dopo l’emergenza Coronavirus tutto il cast sarà impegnato con le riprese anche nel mese di agosto.

Il Paradiso delle Signore: perché Gloria Radulescu è finita in ospedale

Nei giorni scorsi produttori, colleghi e fan, hanno vissuto momenti di grande preoccupazione e ansia quando Gloria Radulescu ha accusato forti dolori ed è stata ricoverata in ospedale. Come rivela Di Più Tv l’attrice non si trovava sul set quando è stata male ma per fortuna non è accaduto nulla di grave. Gloria ha avuto una colica renale e i medici hanno deciso di trattenerla qualche giorno in più per fare tutti gli accertamenti del caso. Dopo i vari esami la Radulescu è rientrata a casa e sul set. In questo periodo Gloria e company stanno girando le puntate de Il Paradiso delle Signore che vedremo in onda su Rai Uno a partire da lunedì 7 settembre. La troupe ha prima finito gli episodi della quarta stagione e ha poi iniziato con quelli della quinta. La mole di lavoro è enorme e tutte le persone che lavorano al progetto, dietro e davanti le quinte, sono costrette a orari di lavoro più lunghi e ritmi assai intensi.

Gloria Raduelescu in ospedale col nuovo fidanzato Daniele Di Benedetti

In ospedale Gloria Radulescu ha potuto contare su una persona speciale: il nuovo fidanzato Daniele Di Benedetti. Lo scrittore, esperto di marketing online e public speaker internazionale non ha lasciato sola l’attrice neppure per un attimo. I due si sono conosciuti grazie ad Instagram e hanno trascorso la quarantena insieme. A detta della Radulescu, Di Benedetti può essere l’uomo giusto, quello con il quale realizzare il sogno di diventare moglie e mamma.